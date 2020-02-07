DHA

Olay, Osmanağa Mahallesi Dere Gazinosu Sokak'ta 19.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, sokakta yürüyen ve ismi öğrenilemeyen kişiye beyaz otomobilden ateş açıldı. Sokakta yürüyen adam bacağından yaralanırken, şüpheliler otomobille olay yerinden kaçtı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri bacağından vurulan yaralıyı ilk müdahalesinin ardından ambulansla Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis ekipleri sokakta güvenlik önlemi aldı. Ekipler olayda kullanıldığı tahmin edilen silahı bularak muhafaza altına aldı. Olay yeri inceleme ekipleri de sokakta delil aradı. Polis ekipleri şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.