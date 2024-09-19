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        Haberler Gündem İstanbul Kadıköy'de trafik kazasında 4 kişi yaralandı - Güncel haberler | Son dakika haberleri

        Kadıköy'de trafik kazası: 4 yaralı

        Kadıköy'de bir otomobilin park halindeki 2 otomobile çarpması sonucu 4 kişi yaralandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.09.2024 - 05:18 Güncelleme: 19.09.2024 - 05:18
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        Kadıköy'de trafik kazası: 4 yaralı
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        Fenerbahçe Mahallesi Operatör Cemil Topuzlu Caddesi'nde seyreden otomobil, park halindeki 2 otomobile çarptı.

        Kaza sonrası park halindeki otomobilin yanında bekleyen 4 kişi yaralandı.

        Haber verilmesi üzerine olay yerine emniyet, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Yaralılar olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırılırken, kazaya karışan araçlar çekici yardımıyla götürüldü.

        Fotoğraf, DHA tarafından servis edilmiştir.

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