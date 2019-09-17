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Kadıköy'de uyuşturucu operasyonu

DHA

İstanbul'un Kadıköy ilçesinde, uyuşturucu satıcılarına yönelik, daha önceden belirlenen 35 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi

Kadıköy

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler uyuşturucu satıcılarına yönelik Kadıköy'de operasyon yaptı. Fikirtepe Mahallesi'nde ve çevresinde narkotik ekipleri tarafından daha önceden belirlenen 35 adrese sabah saat 06:00 sıralarında baskın yapıldı. Operasyona Özel Harekat Ekipleri ve polis helikopteri de destek verdi. 

ÖZEL HAREKAT EKİPLERİ KAPILARI KIRDI

Daha önceden belirlenen adreslere giren polis ekipleri, kapıların açılmaması üzerine bir çok kapıyı kırarak içeri girdi. Yapılan baskınlarda çok sayıda kişi gözaltına alındı. 

CADDE ADETA ABLUKAYA ALINDI

Fikirtepe Mahallesi'nde bulunan Mandıra Caddesi'nde yoğunlaşan operasyonlarda polis adeta caddeyi ablukaya aldı. Caddeye çıkan tüm sokak başları Çevik Kuvvet ve Gece Bekçileri tarafından tutuldu. 

GÖZALTINA ALINANLAR EMNİYETE GÖTÜRÜLDÜ

Yapılan operasyonda gözaltına alınanlar sorgulanmak üzere emniyete götürülürken, baskın yapılan evlerdeki arama ve gözaltı işlemleri devam ediyor.

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