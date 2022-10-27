Kadıköy'deki izinsiz gösteriye polis müdahalesi 0:00 / 0:00

AA

İstanbul Kadıköy'de izinsiz gösteri yapan ve uyarılara rağmen dağılmayan gruba müdahale eden polis, bazı göstericileri gözaltına aldı.

Bahariye Süreyya Operası önünde akşam saatlerinde toplanan bir grup, gözaltına alınan Türk Tabipleri Birliği Başkanı Şebnem Korur Fincancı'nın serbest bırakılmasını istedi.

Basın açıklaması yapmak isteyen gruba polis, eylemin izinsiz olduğunu belirterek müsaade etmedi.

Slogan atan ve uyarılara rağmen dağılmayan gruba müdahale eden polis ekipleri, bazı göstericileri gözaltına aldı.

*Haberde AA'nın arşiv görseli kullanılmıştır.