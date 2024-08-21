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        Haberler Gündem Güncel Kadıköy'deki müzisyen cinayetinde yeni detaylar: Görüntüler ile gözaltına alınan 2 şüphelinin ifadesi ortaya çıktı | Son dakika haberleri

        Kadıköy'deki müzisyen cinayetinde yeni detaylar: Görüntüler ile gözaltına alınan 2 şüphelinin ifadesi ortaya çıktı

        İstanbul Kadıköy'de, 40 yaşındaki müzisyen Çınar Ersanlı'nın tek başına yaşadığı evde elleri, ayakları ve ağzı bağlanmış halde ölü olarak bulunmasının ardından başlatılan soruşturmada 2 şüpheli gözaltına alındı. Süphelilerin ifadeleri ile olay öncesi ve sonrasına ait güvenlik kamera kayıtlarına Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu ulaştı. İşte Kadıköy'deki müzisyen cinayetinin ayrıntıları ve şüphelilerin ifadeleri...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 21.08.2024 - 14:17 Güncelleme: 21.08.2024 - 16:19
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        Kadıköy’de, aynı zamanda makine mühendisi de olan müzisyen, yalnız yaşadığı evinde elleri, ayakları ve ağzı bağlanmış halde ölü bulundu.

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        Olay, 18 Ağustos Pazar günü saat 23.00 sıralarında 15 katlı binanın 2'nci katında meydana geldi.

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        Habertürk Muhabiri Mustafa Şekeroğlu'nun haberine göre makine mühendisi olan ve aynı zamanda müzisyenlik de yapan 40 yaşındaki Çınar Ersanlı'dan 17 Ağustos Cumartesi gününden sonra haber alamayan yakınları daire kapısını çaldı.

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        Kapının açılmamasının ardından çilingir yardımıyla içeri giren yakınları, Ersanlı'nın salonda elleri, ayakları ve ağzı bağlı hareketsiz halde yattığını gördü.

        İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

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        BOĞULMUŞ VE BOYNU KIRILARAK ÖLDÜRÜLMÜŞ

        Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları araştırmada Ersanlı'nın hayatını kaybettiğini belirledi.

        Olay yerinde yapılan incelemenin ardından Ersanlı'nın cenazesi Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

        Adli Tıp'ta yapılan ilk incelemede Ersanlı'nın boğulduğu ve boynunda kırık olduğu tespit edildi.

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        Müzisyenin ölümü üzerine çalışma başlatan İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ve Kadıköy İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği Ersanlı'nın son görüştüğü kişileri tespit etti.

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        2 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

        Daha sonra oturduğu apartman ve civarındaki kameraları incelemeye alan ekipler kimliklerini belirledikleri 2 şüpheliyi Beşiktaş'ta gözaltına aldı.

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        Gözaltına alınan şüphelilerden 19 yaşındaki Mehmet Ali U.'nun 1 suçtan, 26 yaşındaki Emre E.'nin de 7 suçtan kaydı bulunduğu öğrenildi.

        2 şüpheli sorgulanmak üzere Cinayet Büro Amirlği'ne götürüldü.

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        CİNAYETİ İTİRAF ETTİLER

        Asayiş Şube Müdürlüğü'nde sorgulanan şüpheliler ilk ifadelerinde, Ersanlı'yla internetten tanıştıklarını belirterek, "Olay günü evine gittik. Alkol aldık. Aramızda geçen bazı şeyler sonrası tartıştık bizi şikayet etmesin diye ellerini ayaklarını ve ağzını bağladık. Sonra da evden kaçtık. Öldüğünü bilmiyorduk. Amacımız bizi polise şikayet etmeden kaçmaktı" dedikleri öğrenildi.

        Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği'ne götürülen 2 şüpheli işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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        OLAY ÖNCESİ VE SONRASINA AİT GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI

        Öte yandan soruşturmada, şüphelilerin olay öncesi ve sonrasına ait güvenlik kamera kayıtları ortaya çıktı.

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        Bu arada maktul ile şüphelilerin buluşarak bir market ve binaya girdikleri anlar güvenlik kamerasınca kaydedildi.

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        Kadıköy'de şüpheli ölüm! Müzisyen Çınar Ersanlı ölü bulundu
        Kadıköy'de şüpheli ölüm! Müzisyen Çınar Ersanlı ölü bulundu Haberi Görüntüle
        #Kadıköy
        #müzisyen cinayeti
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