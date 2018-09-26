İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kadıköy İlçe Emniyet Müdürlüğünce, Kadıköy genelinde narkotik ve asayiş uygulaması gerçekleştirildi.

‘Şehit Emniyet Müdürü Vefa Karakurdu’ ismi verilen uygulamaya, Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Önleyici Hizmetler Şube Müdürlüğü, Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü, Asayiş Şube Müdürlüğü, Foto Film Şube Müdürlüğü, Özel Harekat Şube Müdürlüğü ve Havacılık Şube Müdürlükleri de katıldı. Uygulama kapsamında Kadıköy Osmanağa Mahallesi’nin ara sokaklarında ve şüpheli görülen adreslerde aramalar yapıldı. Ekipler şüpheli gördükleri şahısları durdurarak Genel Bilgi Toplama (GBT) taraması yaptı.

Önceden belirlenen adreslere baskın yapan ekipler, adresleri didik didik aradı. Şüpheli görünen şahısların üstleri ve GBT’leri sorgulanırken, polis ekipleri çevrede kuş uçurtmadı. Belirlenen adreslerde narkotik madde olabilme ihtimali üzerine ‘Night’ isimli narkotik köpeği adreslerde detaylı arama yaptı.

Öte yandan operasyon kapsamında belirli noktalarda trafik, yunus ve önleyici ekipler, araçları durdurarak arama yaptı. Araçta bulunan şahısların üst ve GBT’leri arandıktan sonra, bazı vatandaşlara işlem yapıldı. Yapılan uygulamaya polis helikopteri havadan destek verdi.

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