Kadın, 39. son bölümüyle izleyicisinin karşısına çıktı. Heyecan ve hüznün eksik olmadığı dizide, izleyici yine ekranlara kilitlendi. Kadın son bölümde, Bahar'ın eve dönüşü herkesi sevindiriyor. Nisan, Sarp'ı söyleyecek mi? Peki, Kadın 40. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte, Kadın dizisine dair tüm detaylar...

KADIN 40. BÖLÜM FRAGMANI

KADIN 39. BÖLÜM ÖZETİ

Sarp’ın telefonuna gelen mesajı gördükten sonra Pırıl çok sinirlenmiştir. Soluğu Enver ve Hatice’nin yanında alan Pırıl’ın Şirin hakkında söyleyecekleri herkesi şaşırtacaktır. Enver, Şirin’i bir daha evde görmek istemediğini söyler. Çünkü Şirin ailesini her defasında daha büyük bir hayal kırıklığına uğratmıştır. Şirin ise Bahar’a verdiği ilikten sonra artık kimsenin ona ihtiyacı olmadığını düşünmektedir. Arif’in taşıdığı sırrın artık ona ağır gelmesine rağmen, bir de Yeliz’in üstüne gelmesi onu patlama noktasına getirmiştir. Çevresindeki insanların onu fırsatçı olarak görmesinden de aşırı rahatsız olmuştur. Oysaki Arif’in Bahar’a olan aşkı Bahar’ın iyiliği için her şeyi yapabilecek kadar güçlüdür.

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