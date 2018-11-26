Kadın dizisi 41. yeni bölümü ile Salı akşamı FOX TV ekranlarına gelecek. Kadın 40. son bölümünde; Sarp’ı bulmaya çalışan Nezir, sonunda amacına ulaşacak mıdır? Bahar’ın yaşadığını bile bile artık onu görmeden duramayan Sarp, Bahar’ın karşısına çıkmaya karar verir. İşte, Kadın 41. yeni bölüm fragmanı ve son bölüm özeti...

KADIN 41. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

KADIN SON BÖLÜM ÖZETİ

Şirin’in ilik vermesiyle sağlığına kavuşan Bahar evine döner. Eski mutlu ve sağlıklı günlerine dönmesiyle birlikte de bir fırsat yaratıp Arif ile nişanlandıklarını Nisan’a anlatmak ister. Peki, Nisan bu duruma ne tepki verecektir? Sarp’ı bulmaya çalışan Nezir, sonunda amacına ulaşacak mıdır? Bahar’ın yaşadığını bile bile artık onu görmeden duramayan Sarp, Bahar’ın karşısına çıkmaya karar verir.

Kadın dizisi 41. yeni bölümü ile Salı akşamı saat 20.00'da FOX TV ekranlarına gelecek.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ