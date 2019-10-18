Tam 13 Milyon TL tek numaraya isabet etti

Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi ( NASA) tarihinde bugün bir ilk yaşandı. NASA’nın ilk kez tamamen kadınlardan oluşan ekibi uzay yürüyüşünü hayata geçirdi.

ABD'li astronotlar Christina Koch ve Jessica Meir'in Uluslararası Uzay İstasyonu'nun (ISS) dışındaki bir güç panelini değiştirmek için yaptığı yürüyüş NASA tarafından canlı yayınlandı.

NASA, kadınların uzay yürüyüşünü geçtiğimiz bahar aylarında gerçekleştirmek istiyordu, ancak kadın astronotlara uygun bedende uzay kıyafetlerinin üretimi istenen tarihe yetişmedi.

Uzaya giden ilk kadın 1963'te Rus kozmonot Valentina Tereshkova olmuştu. Yine Rus kozmonot Svetlana Savıtskaya 1984 yılında uzay yürüyüşü yapan ilk kadın olarak tarihe geçmişti.