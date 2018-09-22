Mersin Büyükşehir Belediyespor tarafından düzenlenen turnuva için kente gelen Hatay Büyükşehir Belediyespor, Adana Basketbol, Kayseri Basketbol, Çukurova Basketbol ve OGM Ormanspor ile Mersin ekibinin bazı oyuncuları ile yöneticileri, 3 yıl önce Tarsus ilçesinde öldürülen üniversite öğrencisi Özgecan Aslan'ın mezarına çiçek bıraktı.

Aralarında Çukurova Basketbol'dan Sera Özelçi, Mersin ekibinden Gülşah Gümüşay ve Hatay ekibinden Hülya Çoklar'ın da olduğu oyuncular, Özgecan için dua etti.

Mersin Büyükşehir Belediyespor Genel Menajeri Melahat Aydın, gazetecilere yaptığı açıklamada, turnuvayı tekrar düzenlemekten dolayı mutluluk duyduklarını söyledi.

Özgecan'ı unutturmamayı amaçladıklarını aktaran Aydın, "Bu bizim için hazırlık turnuvasından ziyade büyük bir anlam taşıyor. En büyük amacımız kadınlara şiddetin hala devam ettiği bir toplumda buna her gün 'dur' diyebilmek. Bu amaçla da Özgecan'ı tekrar hatırlıyoruz, hiç kimseye unutturmak istemiyoruz. Çünkü gerçekten çok fazla ders alınması gereken bir durum." diye konuştu.

Oyunculardan Gülşah Gümüşay da turnuvaya iyi takımların katıldığını belirterek, güzel ve rekabetin yüksek olduğu maçların yapılacağını dile getirdi.

Özgecan'ı bir kez daha andıklarını aktaran Gülşah, "Gerçekten çok üzgünüz. Hiç bir kızımızın, insanımızın başına böyle bir şeyin gelmesini istemeyiz. Biz, Özgecan'ın ruhunu yaşatmaya çalışıyoruz yaptığımız bu turnuvayla. Turnuva öncesi dua okuyup, dua dinlemek bizler için de iyi oldu." ifadelerini kullandı.

3. Özgecan Kadınlar Basketbol Turnuvası, bugün Edip Buran Spor Salonu'nda 13.30'da yapılacak açılış töreniyle başlayacak.

Turnuvada ilk maç, Mersin Büyükşehir Belediyespor ile Hatay Büyükşehir Belediyespor arasında oynanacak.

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