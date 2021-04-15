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Kadın basketbolunda Avrupa'nın kulüpler düzeyinde 1 numarası İstanbul'da belli oluyor

FIBA Kadınlar Avrupa Ligi'nde Dörtlü Final heyecanı, yarın Volkswagen Arena'da başlayacak. Avrupa'nın kulüpler düzeyinde en iyi takımının belli olacağı organizasyonda, Fenerbahçe Öznur Kablo'nun yanı sıra UMMC Ekaterinburg, Perfumerias Avenida ve Sopron Basket mücadele edecek. Fenerbahçe, turnuvada 2013, 2014 ve 2017'de finale yükselmesine rağmen şampiyonluğa ulaşamadı. Bu organizasyonun Şampiyon Kulüpler Kupası adıyla düzenlendiği yıllarda SSCB bayrağı altında 12'si üst üste olmak üzere toplam 18 şampiyonluk kazanan Daugava Riga, kırılması güç bir rekoru elinde bulunduruyor

Kadın basketbolunda Avrupa'nın kulüpler düzeyinde 1 numarası İstanbul'da belli oluyor
AA

FIBA Kadınlar Avrupa Ligi'nde Dörtlü Final heyecanı, yarın İstanbul'da başlayacak.

Kadın basketbolunda Avrupa'nın kulüpler düzeyinde 1 numarasının belli olacağı organizasyonda Fenerbahçe Öznur Kablo'nun yanı sıra Rusya'dan UMMC Ekaterinburg, İspanya'dan Perfumerias Avenida ve Macaristan'dan Sopron Basket mücadele edecek.

Volkswagen Arena'da gerçekleştirilecek Dörtlü Final'in ilk gününde yarın saat 16.00'da Fenerbahçe Öznur Kablo-UMMC Ekaterinburg ve saat 21.00'de Perfumerias Avenida-Sopron Basket maçları oynanacak.

Yarı final müsabakalarını kazanan takımlar, 18 Nisan Pazar günü 2020-2021 sezonunun en büyüğü olmak için kozlarını paylaşacak, kaybeden ekipler ise aynı gün üçüncülük maçında karşı karşıya gelecek.

FENERBAHÇE, 3 KEZ FİNAL OYNADI

Fenerbahçe, FIBA Kadınlar Avrupa Ligi'nde daha önce 3 kez final oynamasına rağmen şampiyonluk ipini göğüsleyemedi. Sarı-lacivertli ekip, Rusya'nın Ekaterinburg kentinde 2013 ile 2014 yıllarında gerçekleştirilen Sekizli Final ve 2017'de düzenlenen Dörtlü Final turnuvalarında finale yükselerek önemli bir başarı elde etti.

Fenerbahçe, 2013'te Rusya'dan UMMC Ekaterinburg'a 82-56, 2014'te Türkiye'de büyük bir rekabet içinde olduğu Galatasaray'a 69-58 ve 2017'de ise Rusya'dan Dinamo Kursk'a 77-63 mağlup olarak ikincilikle yetindi.

İSTANBUL, 3. KEZ EV SAHİPLİĞİ YAPACAK

FIBA Kadınlar Avrupa Ligi'nde şampiyon, 3. kez İstanbul'da belli olacak.

Kadın basketbolunda Avrupa'nın kulüpler düzeyindeki en büyük kupası, 2012 ve 2016'da İstanbul'da sahibini bulmuştu.

2012'de Abdi İpekçi Spor Salonu'nda düzenlenen Sekizli Final'de Ros Casares (İspanya),2016'da Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda gerçekleştirilen Dörtlü Final'de ise UMMC Ekaterinburg şampiyonluğa ulaşmıştı.

KUPANIN TARİHÇESİ

Kadınlar basketbolunun kulüpler düzeyinde 1 numaralı kupası niteliğindeki organizasyon, ilk kez 1958-1959 sezonunda Şampiyon Kulüpler Kupası adıyla başladı. Turnuvanın ismi, 1996'dan itibaren FIBA Avrupa Ligi olarak değiştirildi.

Organizasyonun 1959 yılında yapılan finalinde, Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği (SSCB) ekibi Dinamo Moskova'yı hem sahasında hem de deplasmanda yenmeyi başaran Bulgaristan temsilcisi Slavia Sofya, ilk şampiyonluk kupasının sahibi oldu.

REKOR DAUGAVA RİGA'DA

Bu sezon 62. kez düzenlenen organizasyonda SSCB dönemi ekiplerinden Daugava Riga, kırılması güç bir rekoru elinde bulunduruyor.

Letonya temsilcisi, Şampiyon Kulüpler Kupası adıyla düzenlenen yıllarda SSCB bayrağı altında 12'si üst üste olmak üzere toplam 18 kez bu kupayı kazandı.

Daugava Riga'nın ardından organizasyonda en çok şampiyonluğu, toplam 5'er kez kupayı müzesine götüren İtalya ekibi Vicenza ile Rus temsilcisi UMMC Ekaterinburg kazandı.

Bu turnuvada 2014 yılında Sekizli Final'i zirvede tamamlayan Galatasaray, Türk ekipleri adına ilk ve tek şampiyonluğun sahibi oldu.

FIBA Kadınlar Avrupa Ligi'nde 2019-2020 sezonu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle iptal edilmişti.

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