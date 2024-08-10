Kadın basketbolunda finalistler belli oldu
Paris 2024 Olimpiyat Oyunları kadın basketbolunda ABD ile Fransa, adını finale yazdıran takımlar oldu.
Giriş: 10.08.2024 - 01:20 Güncelleme: 10.08.2024 - 01:20
Paris 2024 Olimpiyat Oyunları kadın basketbolunda finalistler belli oldu.
Bercy Arena'da oynanan yarı final maçlarında Avustralya'yı 85-64 yenen ABD ile Belçika'yı 81-75 mağlup eden ev sahibi Fransa finale yükseldi.
Fransa ile ABD yarın TSİ 16.30'da finalde, Belçika ile Avustralya ise TSİ 12.30'da bronz madalya maçında karşılaşacak.
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