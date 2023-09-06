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        Kadın Briç Milli Takımı'ndan gümüş madalya!

        Kadın Briç Milli Takımı, briç dünyasının en prestijli etkinliklerinden biri olan 46. Dünya Briç Milli Takımlar Şampiyonası'nda gümüş madalya kazandı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 06.09.2023 - 16:52 Güncelleme: 06.09.2023 - 16:52
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        Kadın Briç Milli Takımı'ndan gümüş madalya!
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        Kadın Briç Milli Takımı, briç dünyasının en prestijli etkinliklerinden biri olan 46. Dünya Briç Milli Takımlar Şampiyonası'nda gümüş madalya kazandı.

        Briç Milli Takımı, Aslı Acar, Berrak Erkan, Hatice Özgür, İrem Özbay, Özlem Kandolu, Tuna Elmas ve Kaptan Gökhan Yılmaz'dan oluşuyordu.

        2022 Avrupa Şampiyonasında ilk sekize girerek dünya şampiyonasına katılma hakkı elde eden Briç Milli Takımı, 24 ülke takımının katıldığı bu şampiyonada grup eleme maçlarını dördüncü sırada tamamlayarak çeyrek finale kaldı. Çeyrek finalde Amerika'yı mağlup ederek yarı finale yükselen takımımız, yarı finalde Norveç takımıyla karşılaştı ve 6 maçını da üstün bir performansla tamamlayarak finale yükseldi.

        Türkiye Briç Federasyonu Başkanı Yasemin Merçil de gümüş madalya kazanan sporcuları tebrik etti.

        Finalde İsrail ile karşılaşan sporcularımız, 1-2 Eylül tarihlerinde oynanan 6 devrelik maçların ardından bric dünyasının en iyileri arasına ismlerini birkez daha yazdırdı.

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