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Tüm klip süresince rol alan kadın çiftçiler, bu çalışmanın kendileri için çok güzel bir deneyim olduğunu ve yaşamlarına renk kattığını söyledi. Özellikle klip yayınlandıktan sonra gördükleri ilgiden memnun kaldıklarını kaydeden kadınlar, yakında yeni bir oyunla tekrar sahne alacaklarını da söyledi.