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        Haberler Gündem 3. Sayfa Kadın cinayeti şüphesinde 7 gözaltı! - Son dakika haberler | Son dakika haberleri

        Kadın cinayeti şüphesinde 7 gözaltı!

        Konya'nın Karapınar ilçesinde bir tarlada kadın cesedi bulunmasına ilişkin yeni bir gelişme yaşandı. Korkunç olayda 7 şüphelinin gözaltına alındığı öğrenildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.06.2024 - 15:15 Güncelleme: 05.06.2024 - 15:15
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        Kadın cinayeti şüphesinde 7 gözaltı!
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        Konya'nın Karapınar ilçesindeki tarlada bir kadının cesedi bulunması olayıyla ilgili 7 şüpheli gözaltına alındı.

        AA'da yer alan habere göre İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Yelekli Mahallesi'ndeki tarlada H.K'nin (42) cesedinin bulunmasıyla ilgili çalışma başlattı.

        Ekipler, çalışma sonucu olaya ilişkin 4'ü yabancı uyruklu 7 kişiyi yakaladı. Gözaltına alınan şüpheliler, emniyet müdürlüğüne götürüldü.

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        #son dakika
        #Konya
        #Son dakika haberler
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