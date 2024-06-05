Kadın cinayeti şüphesinde 7 gözaltı!
Konya'nın Karapınar ilçesinde bir tarlada kadın cesedi bulunmasına ilişkin yeni bir gelişme yaşandı. Korkunç olayda 7 şüphelinin gözaltına alındığı öğrenildi
Giriş: 05.06.2024 - 15:15 Güncelleme: 05.06.2024 - 15:15
Konya'nın Karapınar ilçesindeki tarlada bir kadının cesedi bulunması olayıyla ilgili 7 şüpheli gözaltına alındı.
AA'da yer alan habere göre İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Yelekli Mahallesi'ndeki tarlada H.K'nin (42) cesedinin bulunmasıyla ilgili çalışma başlattı.
Ekipler, çalışma sonucu olaya ilişkin 4'ü yabancı uyruklu 7 kişiyi yakaladı. Gözaltına alınan şüpheliler, emniyet müdürlüğüne götürüldü.
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