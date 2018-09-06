Pırıl, yeniden alkol almaya başlayan Jülide'nin cansız bedenini evin havuzunda bulmuş, Enver'in ameliyatı iyi geçti tam iyileşecek derken, hastane odasında yeniden bir saldırıya maruz kalmıştı. Enver ölecek mi? sorusu yeni başlayacak sezonun en önemli sorularının başında yer alıyor. Sezon finalinin son sahnesinde Sarp ve Doruk karşılaşmasıyla heyecan tavan yapmıştı. İşte, kadın dizisinin başlayacağı tarih ve yeni sezon tanıtımı...

KADIN DİZİSİ YENİ SEZONU NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Kadın dizisinin heyecanla beklenen yeni sezon tarihi hakkında henüz net bir açıklama yapılmadı. Ancak sevilen dizinin Eylül ayının sonlarına doğru başlayacağı öngörülüyor. Konu hakkında resmi bir açıklama olduğunda haberimizden okuyabilirsiniz.

KADIN DİZİSİ SEZON FİNALİNDE NELER OLDU?

Enver’in hastaneye kaldırıldığını öğrenen Bahar büyük bir paniğe kapılır. Sarp ile karşılaşan Hatice ise bütün suçun Sarp’ta olduğunu düşünmektedir. Bahar, Arif’in itirafından sonra ona daha yakın davranmaya başlar. Arif’in ise Bahar’a olan sevgisi ise her geçen gün daha da artmaktadır. Şirin babasının başına gelenlerden dolayı kendini suçlar. Sarp’ı kaybetmekten korkan Pırıl, tüm olanlardan sonra Sarp’ı tekrar Amerika’ya gitmek için ikna etmeye çalışır. Sarp’ı ise büyük bir sürpriz beklemektedir...

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ