Kadın doktora hasta yakınından saldırı! 0:00 / 0:00

AA

Türk Sağlık-Sen Kastamonu Şubesi Başkanı Cengiz Büyükkapucu, saldırıya uğrayan bir kadın olduğu zaman üzüntülerinin daha da arttığını söyledi. Sağlık-Sen Kastamonu Şube Başkanı Mehmet Öz ise yaşanan şiddet hadiselerine kayıtsız kalınmaması gerektiğini ifade etti.

AA'nın haberine göre Akyel'e geçmiş olsun dileklerini ilettiklerini vurgulayan Öz, "Her zaman sağlık çalışanlarımızın yanında olduğumuzu ve her türlü hukuki desteğe hazır olduğumuzu ifade ediyoruz." diye konuştu.

Kastamonu-Çankırı Tabip Odası Başkanı Yusuf Öztürk de sağlıkta şiddete izin vermeyeceklerini kaydetti. Dr. Öğretim Üyesi Fatma Akyel de, hastasının oğlu tarafından darbedildiğini, kendisine o sırada muayene odasının önünde bulunan ilaç mümessillerinin yardım ettiğini söyledi. Olayı gerçekleştirdiği iddia edilen F.Y'nin gözaltına alındığı öğrenildi.