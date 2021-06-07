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Kastamonu'da kadın doktora hasta yakınından saldırı!

Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde görevli Dr. Öğretim Üyesi Fatma Akyel, bir hastasının yakını tarafından saldırıya uğradı. Sağlık-Sen, Türk Sağlık-Sen, Aile Hekimleri Derneği ve Kastamonu-Çankırı Tabip Odası üyeleri de, hastanenin önünde bir araya gelerek, dahiliye servisinde görev yapan Akyel'in saldırıya uğramasını kınadı

Kadın doktora hasta yakınından saldırı! - Haberler
Kadın doktora hasta yakınından saldırı!
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AA

Türk Sağlık-Sen Kastamonu Şubesi Başkanı Cengiz Büyükkapucu, saldırıya uğrayan bir kadın olduğu zaman üzüntülerinin daha da arttığını söyledi. Sağlık-Sen Kastamonu Şube Başkanı Mehmet Öz ise yaşanan şiddet hadiselerine kayıtsız kalınmaması gerektiğini ifade etti.

AA'nın haberine göre Akyel'e geçmiş olsun dileklerini ilettiklerini vurgulayan Öz, "Her zaman sağlık çalışanlarımızın yanında olduğumuzu ve her türlü hukuki desteğe hazır olduğumuzu ifade ediyoruz." diye konuştu.

Kastamonu-Çankırı Tabip Odası Başkanı Yusuf Öztürk de sağlıkta şiddete izin vermeyeceklerini kaydetti. Dr. Öğretim Üyesi Fatma Akyel de, hastasının oğlu tarafından darbedildiğini, kendisine o sırada muayene odasının önünde bulunan ilaç mümessillerinin yardım ettiğini söyledi. Olayı gerçekleştirdiği iddia edilen F.Y'nin gözaltına alındığı öğrenildi.

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