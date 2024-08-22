Kadın Eşitlik Merkezi'nde yeni dönem

İstanbul'un Küçükçekmece Belediyesi ve Halk Eğitim Merkezi işbirliği ile hayata geçirdiği Kadın Eşitlik Merkezi'nin 12 farklı branştan oluşan hobi ve meslek edindirme kursları yeni dönem kayıtları eylül ayında başlıyor.

Kurslara katılan kadınlar, hem meslek ediniyor hem de aile ekonomisine katkıda bulunuyor. Ayrıca kursları başarı ile tamamlayan kursiyerler Milli Eğitim Bakanlığı onaylı sertifika almaya hak kazanıyor.

Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü bünyesinde hizmet veren Kadın Eşitlik Merkezi'nde; Pastacı ve Aşçı Çırağı, Okuma Yazma, Bilgisayar İşletmenliği, Ofis Programları Kullanımı, Nevresim Takımları Dikimi, İğne Oyası, İlk Yardım, Hasta ve Yaşlı Öz Bakımına Destek Eğitimi, Okul Öncesi Çocuk Gelişimi ve Eğitimi, Diksiyon, Spikerlik ve Sunuculuk olmak üzere toplam 12 branşta ücretsiz eğitim verilecek.