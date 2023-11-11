Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler

        Section Name

        Haberler Spor Futbol Kadın Futbol Süper Ligi’nde derbi heyecanı için geri sayım başladı - Futbol Haberleri

        Kadın Futbol Süper Ligi’nde derbi heyecanı için geri sayım başladı

        Petrol Ofisi'nin isim ve forma göğüs sponsoru olarak iki yıldır desteklediği Galatasaray ve Fenerbahçe kadın futbol takımları 12 Kasım Pazar günü karşı karşıya geliyor

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 11.11.2023 - 14:49 Güncelleme: 11.11.2023 - 14:49
        ABONE OL
        ABONE OL
        Derbi heyecanı için geri sayım başladı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Galatasaray Petrol Ofisi ve Fenerbahçe Petrol Ofisi kadın futbol takımları 12 Kasım Pazar günü saat 14.00'te kozlarını paylaşacak. Rekabetin üst düzeyde yaşanacağı ve ligin zirvesini ilgilendiren derbi müsabakası Florya Metin Oktay Tesisleri'nde başlayacak ve GS TV kanalından izlenebilecek.

        Her iki takım için başarı dileklerinde bulunan Petrol Ofisi Grubu CMO’su Sinan Seha Türkseven, “Galatasaray ve Fenerbahçe kadın futbol takımlarına iki yıldır isim ve forma göğüs sponsoru olarak destek vermekten gurur duyuyoruz. Bu iki büyük takımın sahadaki mücadelesini izlemeyi şimdiden heyecanla bekliyor, tüm oyunculara başarılar diliyorum. Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanacak bu derbi maçının, Türkiye'de kadın futbolunun artan kalitesini ve popülaritesini desteklemek için harika bir fırsat olduğunu düşünüyorum. Bu nedenle herkesi tribünleri doldurarak veya ekran başında bu maçı izleyerek kadınların sahadaki mücadelesini desteklemeye davet ediyorum” dedi.

        ZİRVEDE KIYASIYA REKABET DEVAM EDİYOR

        Derbi öncesi 10. haftanın başında her iki takım da 24 puana sahip. Fenerbahçe Petrol Ofisi, Ankara Büyükşehir Belediyesi FOMGET'in 1 puan gerisinde 2. sırada yer alırken Galatasaray Petrol Ofisi 24 puan ile 3. sırada yer alıyor. Her iki takımın da 9. hafta sonunda sadece 1 mağlubiyeti bulunuyor.

        Ankara FOMGET ile birlikte ligin en az gol yiyen takımı olarak öne çıkan Fenerbahçe Petrol Ofisi, şu ana kadar 21 gol atarken kalesinde sadece 3 gol gördü. Galatasaray Petrol Ofisi ise 9 haftanın sonunda 22 gol atarken kalesinde 5 gol gördü.

        Gol kraliçeliğinde ise Fenerbahçe Petrol Ofisi'nin milli futbolcusu Yağmur Uraz 10 golle 2. sırada yer alırken Galatasaray Petrol Ofisi’nin en golcü ismi Ebru Topçu 7 golle gol kraliçeliğinde 4. sırada yer alıyor.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Şurada Paylaş!

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Dehşet anı kamerada! Parasını gasp eden 2 şüpheliyi cipiyle öldürdü!
        Dehşet anı kamerada! Parasını gasp eden 2 şüpheliyi cipiyle öldürdü!
        Otomobilde yeniden kampanya dönemi!
        Otomobilde yeniden kampanya dönemi!
        Geceden sıraya girdiler!
        Geceden sıraya girdiler!
        İşte Okan Buruk'un 11'i
        İşte Okan Buruk'un 11'i
        Emekli doktor çorak araziyi ormana dönüştürdü
        Emekli doktor çorak araziyi ormana dönüştürdü
        Merak edilen soruyu uzmanı cevapladı! Bu kış sıcak mı soğuk mu olacak?
        Merak edilen soruyu uzmanı cevapladı! Bu kış sıcak mı soğuk mu olacak?
        Katil 17 yaşında! "Müziği kıs" cinayeti!
        Katil 17 yaşında! "Müziği kıs" cinayeti!
        Genç kız okula gidiyordu! Gözü kararmış kendisini tutamamış!
        Genç kız okula gidiyordu! Gözü kararmış kendisini tutamamış!
        Kullanmadan önce bir daha düşünün!
        Kullanmadan önce bir daha düşünün!
        Kızı sayesinde yeniden doğdu!
        Kızı sayesinde yeniden doğdu!
        İzlanda'da olağanüstü hal ilan edildi
        İzlanda'da olağanüstü hal ilan edildi
        Rıza Çalımbay:Keşke daha önce gelebilseydim
        Rıza Çalımbay:Keşke daha önce gelebilseydim
        Galericiye silahlı saldırı!
        Galericiye silahlı saldırı!
        "Ukrayna, barış anlaşmasını ABD’nin emriyle reddetti"
        "Ukrayna, barış anlaşmasını ABD’nin emriyle reddetti"
        Suça karışan göçmenlerin parmak izi silindi iddiası! 4'ü polis 15 gözaltı!
        Suça karışan göçmenlerin parmak izi silindi iddiası! 4'ü polis 15 gözaltı!
        Meteoroloji saat verdi harita ile uyardı! 5 bölgede sağanak!
        Meteoroloji saat verdi harita ile uyardı! 5 bölgede sağanak!
        Onuachu fırtınası!
        Onuachu fırtınası!
        KÇÖ için borçlanma hakkı
        KÇÖ için borçlanma hakkı
        Hafta sonu dopdolu
        Hafta sonu dopdolu
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro