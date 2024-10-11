Kadın futbolunda Fenerbahçe-Galatasaray derbisi 13 Ekim'de!

Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi, 13 Ekim'de Fenerbahçe Petrol Ofisi ile Galatasaray Petrol Ofisi maçına sahne olacak.

Petrol Ofisi'nden yapılan açıklamaya göre, iki takım, Fenerbahçe​​​​​​​ Dereağzı Lefter Küçükandonyadis Tesisleri'nde 13 Ekim 14.00'te karşı karşıya gelecek.