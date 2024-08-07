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        Haberler Spor 2024 Paris Olimpiyatları Kadın futbolunda finalistler belli oldu - 2024 Paris Olimpiyatları Haberleri

        Kadın futbolunda finalistler belli oldu

        Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda kadın futbolunda finalistler belli oldu. ABD ile Brezilya, adını finale yazdırdı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.08.2024 - 01:53 Güncelleme: 07.08.2024 - 01:53
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        Kadın futbolunda finalistler belli oldu!
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        Paris 2024 Olimpiyat Oyunları kadın futbolunda ABD ile Brezilya, finalde karşı karşıya gelecek.

        Lyon Stadı'nda oynanan müsabakada Almanya'yı uzatmada 1-0 yenen ABD ile Marsilya Stadı'nda yapılan maçta İspanya'yı 4-2 yenen Brezilya, finale yükseldi.

        Brezilya ile ABD arasında Paris'teki Parc des Prences Stadı'nda 10 Ağustos Cumartesi günü oynanacak final maçı TSİ 18.00'de başlayacak.

        İspanya ile Almanya ise 9 Ağustos Cuma günü aynı statta TSİ 16.00'da bronz madalya mücadelesi verecek.

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