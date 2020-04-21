Kadın girişimci köyde kurduğu markayı dünyaya tanıtmak istiyor - ÇANAKKALE

AA

Dişli, ailesinin de desteğiyle 2 yıl önce, komşularından aldığı malzemelerle yöresel ürünler üretmeye başladı. Tarhanadan erişteye, reçelden salçaya kadar 30'a yakın farklı üretim yapan 2 çocuk annesi Dişli, ürünlerini kendi imkanlarıyla satışa sundu.Kızının ısrarıyla sosyal medya kullanmaya başlayan girişimci, Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığından (KOSGEB) aldığı destekle sanal pazara adım attı. Çok sayıda internet sitesinden satışa başlayan Ayşe Dişli, gece gündüz demeden otun ateşiyle hazırladığı ürünlerini e-ticaret sayesinde yurdun dört bir yanına göndermeyi başardı.Dişli, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "NefisKöy" markasını ortaya çıkarmasındaki en büyük amacının kadının gücünü ispatlamak olduğunu söyledi.Doğal, katkısız köy ürünleri için gerekli izinleri aldıklarını aktaran Dişli, daha sonra seri üretime geçtiklerini ifade etti.Reçel, erişte, tarhana, salça, turşu gibi yaklaşık 30 farklı üretim yaptıklarını anlatan Dişli, şöyle devam etti:"Bu ürünlerin tamamını odun ateşiyle hazırlıyoruz. Belki de bu kadar lezzetli olmalarının nedeni bu çünkü odun ateşiyle pişen ürünün tadı ve lezzeti çok güzel olur. Biz ürünlerimizi ilk önce sosyal medyadan tanıttık. Küçük reklamlarla ve eşimizin dostumuzun paylaşımlarıyla kısa sürede tanındık. Belli bir çevre edindikten sonra eşimin mobilya sektöründe çalışıyor olması dolasıyla e-ticaret konusunda sanal market ile ilgilendik. Ardından bu sitelerden satışa başladık. Ürünlerimiz bu alanda da çok beğenildi. Bununla birlikte tanınırlığımız arttı."- "Küçük bir hayalden kocaman iş çıktı""Küçücük bir hayalden kocaman bir iş yarattığını" söyleyen Dişli, "Allah'ın izniyle bu işi başardığım için çok mutluyum. Köyümüzün halkına da yararlı olduğum için ayrıca mutluyum çünkü tüm malzeme ihtiyacımı buradan karşılıyorum. Domatesimiz buradan, reçellerimizdeki meyveler buradan, süt buradan. Her şey tamamen köyde yetişip köyde pişip sizin sofranıza geliyor. Paketleme esnasında mesela genç delikanlılarımızdan yardım istiyoruz. Herkes seve seve yardım ediyor." ifadelerini kullandıDişli, girişimi için KOSGEB desteği aldığını aktararak, o destekle daha da güçlendiklerini kaydetti.Kadın girişimcilerin cesaretli olması gerektiğine işaret eden Dişli, şöyle konuştu:"Kadınlarımız asla korkmasınlar, inansınlar. Maddi manevi her zaman yanlarında olacak bir devletimiz var. KOSGEB bunun için çok önemli bir kurum. Başvurularını yapsınlar, eğitimlerini alsınlar. Asla başarılı olunmayacak bir iş yok. Ben yaşadığım köyde bir marka yarattım. Bunu başardım. Markamı tüm ülkeme göstermek en büyük hayalimdi, bunu başardım çok şükür. İnşallah çok daha ileri gitmek istiyorum. Bu köyden tüm dünyaya markamı tanıtmak istiyorum."