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Kadın girişimci ödev olarak incelediği solucan gübresinin üreticisi oldu

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde katıldığı dış ticaret uzmanlığı eğitiminde ödev olarak araştırdığı solucan gübresi üretimine başlayan kadın girişimci, 200 bin olan solucan sayısını 6 milyona, aylık üretimini ise 1,5 tona çıkardı.

Kadın girişimci ödev olarak incelediği solucan gübresinin üreticisi oldu
AA

Harran Üniversitesinde yüksek lisans öğrencisi olan Serbar Koncak (27),bir arkadaşının tavsiyesi üzerine Diyarbakır'da katıldığı dış ticaret uzmanlığı eğitiminde, ödev olarak solucan gübresi üretimi, pazarlama ve ihracı üzerine çalışma yürüttü.

Ödev incelemeleri kapsamında solucan gübresi üretimini öğrenen Koncak, eğitimin ardından merak sardığı solucan gübresini üretmek için kolları sıvadı.

Ailesinin desteğiyle son dönemde ilgi gören organik gübrenin üretimine 200 bin solucanla başlayan Koncak, ürettiği gübreyi önce kendi bahçesinde denedi.

Gübrenin bahçesinin verimine önemli katkı sunması üzerine bölgedeki çiftçilerle görüşerek ticaretini yapan Koncak, bir yıl içinde solucan sayısını 6 milyona yükselterek ayda yaklaşık 1,5 ton organik solucan gübresi üretmeye başladı. Koncak, artan talepler doğrultusunda mart sonundan itibaren üretimini 2 katına çıkarıp ayda 3 bin tona ulaşmayı hedefliyor.

- "Kadın girişimciler için bölgede yeni bir istihdam alanı olabilir"

Girişimci Serbar Koncak, AA muhabirine, çevresindeki birçok kişinin karşı çıkmasına rağmen solucan gübresinin üretimini yapmaya başladığını söyledi.

Ödev olarak incelediği işin ticaretini yaptığını belirten Koncak, "Kadın girişimciler için bölgede yeni bir istihdam alanı olabilir. Bölgemizde kadın olmak zor, hele ki kadın olarak işe başlamak daha zordur ama insan inanınca başarıyor. Çevremde çok eleştirildim, yakınlarımdan bana 'Onca yıl okul okudun, bunun için mi?' diyenler oldu ama ben başardığıma inanıyorum. Bence başlamak başarmanın yarısıdır, kadın girişimcilerin çekinmemesi gerekiyor. Eleştiri mutlaka alacaklardır, Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde, bu konuda kadınlar eleştiriliyor. Bunları dinlemeyip başlamalarını tavsiye ediyorum." diye konuştu.

Son dönemde tarım alanında tüm dünyada organik gübreye bir yöneliş olduğunu vurgulayan Koncak, organik gübrenin toprağa çok faydasının olduğunu belirtti.

Gübreyi ürettikten sonra pazar konusunda çiftçi ve üreticilerle görüşmeye devam ettiğini kaydeden Koncak, şunları söyledi:

"Ürettiğimiz gübreyi çiftçilere, mantar üreticilerine, çiçekçi ve gübre satıcılarına verdik, bu şekilde pazarı oluşturmaya başlıyoruz. Hedefim ilk başta Siverek çevresi, daha sonra bölgenin tamamına gübre yetiştirmek çünkü ben bölgemizin topraklarının verimli olduğuna inanıyorum. Kimyasallardan dolayı topraklarımız çoraklaşmaya başladı. Amacım tekrar topraklarımızı geri kazanmak. Solucanların sindirim sistemlerinde toprak için yararlı mikroorganizmalar var. Bu gübre toprağa karıştığı zaman toprak bitki besin maddeleri açısından zenginleşiyor. Bitkinin kök ve kök çevresini hastalıklardan koruyor, sağlıklı büyümesini sağlıyor ki aynı zamanda hızlı verim almanızı sağlıyor."

Bölgede kuraklık nedeniyle son dönemlerde gübre satışlarında ciddi bir artış olduğunu dile getiren Koncak, özellikle fıstık bahçelerinde kullanımın arttığını da sözlerine ekledi.

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