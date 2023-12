Kadın girişimcilere eğitim desteği

Tüm sosyal projelerinin merkezine “Sürdürülebilir İyilik” modelini alan Boyner Grup, “İyi İşler” yapmaya devam ediyor. Grubun iyi işlerinin odağında ise kadın var. Eşit olmayan yaşam ve ekonomik koşulların en çok da kadını olumsuz etkilemesinden yola çıkan ve bir toplumun refahının ancak eşitlikle sağlanabileceğine inanan Boyner Grup, “İyi İşler” projesinin yeni dönemi için düğmeye bastı.

2015 yılından bu yana devam eden ve son 5 yıldır KAGİDER iş birliği ile sürdürülen “İyi İşler: Gıda ve Elektronik Dışı Perakendede Kadın Girişimcileri Güçlendirme Programı”nın yedinci eğitim döneminde, deprem bölgesindeki kadın girişimci ve kooperatifler projenin önemli bir parçası olmaya hazırlanıyor. Bugüne kadar 119 kadın girişimcinin mezun olduğu projeye bu sene 20’si deprem bölgesinden olmak üzere toplam 43 kadın girişimci dahil olacak. Proje kapsamında girişimciler iletişim, stratejik planlama, büyüme ve yeni yatırımlar için finans kaynakları, sözleşme ve iş hukuku, borçlar ve vergi hukuku gibi 20 farklı konuda 9 haftalık kapsamlı bir eğitim alacak.

"BÖLGENİN AYAĞA KALKMASI İÇİN SÜRDÜRÜLEBİLİR BİR DESTEK SAĞLANMASI GEREKİYOR"

Boyner Grup Yönetim Kurulu Üyesi Ümit Boyner, “Grup olarak imza attığımız her proje ve çalışmada önceliğimiz, kapsayıcılık ve çeşitlilik. Ülkemizde toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanabilmesi için en kararlı çalışmalar yürüten grupların başında gelmek bizim için en büyük mutluluk” dedi. “Kadınlar sadece kendi hayatlarını değil, çevresindeki insanları, çalıştıkları kurumları ve yaşadıkları toplumu da iyileştirme gücüne sahip” diyen Boyner şöyle devam etti: “Bu yüzden kadınların ekonomik bağımsızlıklarını kazanmalarını bir baş kaldırış değil, daha iyi bir gelecek için toplumun olmazsa olmazı olarak görüyoruz.

"DEPREM BÖLGESİNDEN DE KADINLAR KATILIM SAĞLADI"

Bu yıl programımıza deprem bölgesinden de kadınlar katılım sağladı. Bölgenin ayağa kalkması için sürdürülebilir bir destek sağlanması gerekiyor. Bu doğrultuda deprem bölgesinde yer alan kadınlarımızın projemize dahil olması çok değerli. Yeni dönemde ‘İyi İşler’ programını daha da genişleterek, kadınların iş dünyasındaki varlıklarını güçlendirmek, eğitim imkanları sunmak ve toplumsal cinsiyet eşitliğine katkıda bulunmak için çalışacağız. Çünkü İyi İşler’in sadece Boyner Grup olarak değil, aynı zamanda iş dünyasının genelinde bir değişim yaratma amacını taşıdığına inanıyorum” dedi.

"SİZ HAYALLERİNİZİN PEŞİNDEN KOŞUN, BİZ HER ZAMAN YANINIZDAYIZ"

KAGİDER’in kurulduğu günden bu yana kadın istihdamını ve kadın girişimci sayısını artırmak için çalıştığını, bu amaca hizmet eden projelerde yer almaktan dolayı çok mutlu olduklarını dile getiren KAGİDER Başkanı Esra Bezircioğlu sözlerini şöyle sürdürdü: “Kadının hayatın her alanında güçlendirilmesi bugün Türkiye’nin gündemindeki en önemli konulardan biridir. Biz KAGİDER olarak 21 yıldır kadın ve erkeğin hayatın her alanında eşit temsil edildiği, eşit fırsatlara sahip olduğu, iş hayatında yönetici pozisyonlarında, girişimcilik ekosisteminde kadınların eşit oranda yer aldığı bir Türkiye hayal ediyor ve iş ortaklarımızla birlikte bu hayalimizi gerçekleştirmek için çalışıyoruz. İyi İşler programı da bizim bu hayalimize katkı sağlayan bir proje. Program bugüne kadar Türkiye’nin farklı şehirlerinden 119 kadının işlerini büyütmelerine destek oldu. Kadın girişimciler aldıkları eğitim ve mentorluk desteği sayesinde önlerindeki birçok engeli aşmanın yollarını öğrendi. Programdan mezun olan girişimcilerin başarıları aynı zamanda işe yeni başlayan kadınlara da ilham oldu. Projeye bu sene deprem bölgesinden kadın girişimcilerin de dahil olması ayrıca çok önemli. Gösterilen ilgi de bizi çok mutlu etti. 20’si deprem bölgesinde olmak üzere programa dahil olan 43 kadın girişimciyi öncelikle cesaretlerinden dolayı tebrik ederim. İnanıyorum ki bu eğitimlerin sonunda yeni pazarlara erişmenin yanı sıra rekabette de fark yaratacaklar. Siz hayallerinizin peşinden koşun, biz her zaman yanınızdayız.”

MİLYONLARCA MÜŞTERİYE ULAŞAN PAZARLAMA VE TANITIM FAALİYETLERİNDEN FAYDALANIYORLAR

İlk dönemi 2015 yılında başlayan “İyi İşler” projesi, 2018 yılından bu yana Türkiye Kadın Girişimciler Derneği (KAGİDER) iş birliğiyle devam ediyor. Altıncı dönem eğitimleri şubat ayında sona eren İyi İşler projesinden bugüne kadar 119 kadın girişimci mezun oldu. Tekstil, hazır giyim, ayakkabı, çanta ve aksesuar sektörlerinde çalışan kadın girişimcilerin ve tedarikçilerin sürdürülebilir iş modelleri ile işletme kapasitelerini artırmaları amacıyla yürütülen eğitim programından mezun olan kadın girişimciler, Boyner Grup’un online kanallarından da faydalanıyor. İyi İşler girişimcileri Boyner Grup’un milyonlarca müşterisine ulaşıyor, pazara erişim ve tanıtım faaliyetlerinden de yararlanabiliyor.

Kadın girişimcilerin farklı alanlarda gelişmesi ve rekabette farklılaşarak pazara erişimlerine destek olunan programı başarıyla tamamlayan kadın girişimciler “İyi İşler” sertifikalarını almaya hak kazanıyor.