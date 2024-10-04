Kadın girişimcilere kredi imkanı

Bankadan yapılan açıklamaya göre, Garanti BBVA şubeleri aracılığıyla kullandırılacak teminat destekli kredi kapsamında toplam 250 milyon liralık kefalet desteği verilecek. 24 aya varan vadelerle kullandırılacak ticari kredinin başvuruları 31 Aralık'a kadar Garanti BBVA şubelerinden yapılabilecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Garanti BBVA Genel Müdür Yardımcısı Sibel Kaya, Garanti BBVA olarak, kadın girişimcilere yönelik çalışmalarını sürdürülebilirlik stratejilerinin odaklarından olan "kapsayıcı büyüme" başlığında değerlendirdiklerini belirtti.

''ÇÖZÜM ORTAĞI OLMAYA GAYRET EDIYORUZ"

Kaya, Kadın Girişimci Programı'yla 2006'dan beri ekonomik büyüme ve toplumsal kalkınma için kadın girişimci sayısının artmasına, kadınların güçlenmesine katkı sağlayacak finansal ve finansal olmayan çalışmalar yaptıklarının bilgisini paylaşarak, şunları kaydetti:

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"Kadın girişimcilerin ihtiyaçlarına yönelik ürün ve hizmetlerle çözüm ortağı olmaya gayret ediyoruz. İGE teminatıyla işletme sahibi kadın girişimcilerin finansmana erişimini kolaylaştırmak için hayata geçirdiğimiz teminat destekli kredi imkanıyla mevcut katkılarımızı artırarak devam edeceğiz. Bu işbirliğiyle ihracat yapan kadın girişimcileri destekleyerek, yurt dışı pazarlarda daha fazla söz sahibi olmalarını ve ekonomiye katılımlarını artırmayı hedefliyoruz. İGE güvencesiyle teminat engelini ortadan kaldıran bu kredi fırsatından faydalanması için kadın girişimcileri şubelerimize bekliyoruz."