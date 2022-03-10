Kadın girişimcilerin ağırlığı artıyor!

8 Mart Dünya Kadınlar Günü, Türkiye'deki kadın girişimcilerin de durumunu gündeme getirdi. Buna göre, 2022 yılı kadın girişimcilerin olduğu girişimlere yatırım anlamında hızlı başladı.

2022 yılının ilk çeyreğinde, her 4 yatırımdan biri kadın girişimcilerin olduğu girişimlere yapıldı. Startupswatch verilerine göre, toplam 23 yatırımın yapıldığı bu dönemde, 6 yatırım kadın girişimcilere yapıldı. Geçtiğimiz yıl 294 yatırımın 40'ında kadın girişimci bulunuyordu.

Yapılan açıklamaya göre, miktar olarak bakıldığında ise 460 milyon dolarlık yatırımın 179 milyon doları kadın girişimcilerin olduğu girişimlere yapıldı. Bu sonuçla yatırım miktarının yüzde 39'u kadın girişimcilere aktarıldığı görülüyor. Miktarın büyük olmasındaki en büyük etken ise kadın girişimcisi olan Insider'ın aldığı yatırım tutarı olarak gösteriliyor.

Öte yandan, Trendyol'un ardından geçtiğimiz günlerde Insider'ın da 'unicorn' olması ile beraber milyar dolarlık girişimler içinde kadın girişimci sayısı 2'ye çıkmış oldu.

2022 yılında şu ana kadar yatırım alan kadın girişimcisi olan girişimler, Insider, Spyke Games, Vispera, Plastic Move, Fon Radar ve Jobtogo olarak açıklandı.

Startupswatch verilerine göre, 2022 yılının ilk aylarında 7 exit gerçekleşirken bunların 2 tanesi kadın girişimcilerden geldi. Buna göre, Alictus ve Patika exit ederken, tutar olarak bakıldığında ise Alictus 2022 yılının şu ana kadarki en büyük exit'i oldu.