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Ticimax E-ticaret Sistemleri, Garanti BBVA işbirliğiyle Dünya Kadınlar Günü öncesinde kadınlara özel ücretsiz e-ticaret eğitimi vereceğini duyurdu.

'E-ticaretin Yol Haritası' başlığı altında 6 Mart’ta düzenlenecek bir günlük programa, internetten ürün satmak isteyen, işini internete taşımak isteyen tüm girişimci kadınların davetli olduğu belirtildi.

Katılmak isteyenlerin Ticimax web sitesi üzerinden kayıt yaptırması gerektiği aktarılırken, e-ticarete başlamak için neler yapılması gerektiğine dair düzenlenecek olan eğitim programında, Ticimax Dijital Pazarlama Yöneticisi Pınar Keleş, Tek Kılavuz İş Geliştirme Yöneticisi Kerem Aktaş ve Garanti BBVA E-ticaret Yöneticisi Merve Özmen'in tecrübelerini paylaşacağı bilgisi verildi.

Verilen bilgiye göre, Ticimax E-ticaret Sistemleri’nin Ataşehir’deki Ticimax Akademi binasında 6 Mart günü gerçekleştirilecek eğitimde, E-ticarette Dikkat Edilmesi Gereken Noktalar, E-ticaret Bileşenleri, E-ticaret Altyapı Seçimi, E-ticarette Pazarlama Yöntemleri, E-ticarette Başarı Hikayeleri, E-ticarette Dijital Pazarlama, Dijital Pazarlama Kanalları, Dijital Pazarlama İstatistikleri, E-ticarette Ödeme Sistemleri, Rakamlarla E-ticaret, Dijital Ödemelerde İhtiyaçlar ve Tahsilat Sistemleri gibi başlıklar masaya yatırılacak.