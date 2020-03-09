AA

Kadın görevlilerden trafik uygulaması - KIRIKKALE



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ :- Kadın görevlilerin trafik uygulaması- Kadın görevlilerin sürücü ve yolculara karanfil ve broşür dağıtması

Kırıkkale'de kadın görevlilerden trafik uygulamasıKIRIKKALE (AA) - Kırıkkale'de 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla İl Jandarma Komutanlığı ile Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü kadın personellerince trafik uygulaması yapıldı.Ekipler tarafından Kırıkkale-Samsun kara yolunda kadının toplumdaki yeri ve önemine vurgu yapmak ve farkındalık amacıyla trafik uygulaması yapıldı.Uygulama esnasında sürücü ve yolculara trafik kuralları hatırlatılarak, "kadına şiddet" konusunda bilgilendirme yapıldı, karanfil ve broşür dağıtıldı.