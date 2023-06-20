'İşin Geleceği Kadın İstihdamı Projesi'nin lansmanı gerçekleştirildi

Edin “Dijitalleşmede, dijital görüşmede yetkinliklerini arttıracak çalışmaları odaklanmamız ve hızlı bir şekilde çalışmamız gerekiyor. 475 şirketin 158’inin yönetim kurulunda kadın yok. Yani yüzde 33’ünde yok. Evet oranlar artıyor ama daha da hızlı artması gerekiyor. İş dünyasına, STK'lara ve akademilere çok ciddi bir rol düşüyor OECD'ye göre eğer kadınlar iş gücüne dahil edilirse gayrisafi milli hasılamız 250 milyar dolar artabilir. Bu çok ciddi bir fırsat. Bizler diğer ülkelerin bu yolda atacağı adımlardan daha hızlı adım atmalıyız. Daha fazla potansiyelimizi ortaya çıkartmalıyız ki onların da önüne çıkalım” ifadelerini kullandı.

Basın toplantısında söz alan TSK Genel Müdür Yardımcısı ve SKD Türkiye Kadın İstihdamı Fırsat Eşitliği Çalışma Eş Başkanı Meral Murathan da verilere vurgu yaparak “Dünya Ekonomik Forumu'nun Küresel Cinsiyet Eşitsizliğine ilişkin 2022 yılı raporunda toplumsal cinsiyet eşitliği konusunda ülkemiz maalesef 146 üye ülke arasında 124. sırada. Bunun alt katmanlarına baktığımızda eğitime erişimde 101, sağlıkta 99, siyasette 112, ekonomiye katılımda ise 134. sıradayız. Yani bindelik rakamlardan bahsediyoruz. Yönetim Kurulu’nda Kadın raporuna baktığımızda da sonuçlar bana çarpıcı geldi. Örneğin Borsa İstanbul'da kayıtlı 475 şirketimiz var. Bu şirketlerimizin yönetim kurullarında son verilere göre kadın oranı 2022’de yüzde 16,7’den 17.5’e çıkmış. Bu bizi umutlandırıyor sevindiriyor ama bütün resme tekrar baktığımızda gidecek çok yolumuz olduğunu bir kere daha bize işaret ediyor” diye konuştu.

KPMG Türkiye Ülke Başkanı Murat Alsan da konuşmada söz alırken “Biraz önce Meral’in pek çok istatistiklerde belirttiği gibi maalesef hep en sonlardayız. Bu, durumun kendi haline bırakılmasının sonucu. Yani hem özel sektörde, hem kamu tarafında yeterince destek olmamasının standart bir sonucu. Pandeminin de bu işin ciddi bir zarar verdiğini hep birlikte gözlemledik. Ben bu salonda çok sayıda kadın görüyorum, profesyonel görüyorum. Ama maalesef dışarısı da öyle değil. Kadın istihdamı çok önemli. Çünkü bunu yaptığımızda net bir şekilde görüyoruz ki hem şirketin performansı hem de ülkenin performansı yükseliyor” ifadelerini kullandı.

"KADINLARIN EN FAZLA BULUNDUĞU SEKTÖR İK, FİNANS VE HUKUK"

Fotoğraf: Haberturk.com

Yol Haritası Tanıtımı’nı ise KPMG Türkiye Şirket Ortağı Feride Kılıç gerçekleştirdi.

Kılıç, çalışmada yer alan SKD Türkiye üye şirket istatistiklerinde kadınların en fazla bulunduğu alanların İnsan Kaynakları, Finans ve Hukuk departmanları olduğunu belirtirken Beyaz Yaka Kadın Çalışan Oranının En Yüksek Olduğu sektörler %65 ile tekstil, %64 ile bilişim ve %57 ile hukuk olarak öne çıktığını vurguladı.

Kılıç konuşmasında “Aslında projemizin amacı her oturumda, her başlıkta, sunumda konuştuk ama toplumsal cinsiyet eşitliği, cam tavan, fırsat eşitsizliği ve ön yargıyı ortadan kaldırmak niyetiyle başladı. Ve buna bağlı olarak da bizi bir adım ileriye taşıyacak olan şirketler kimler ve neler yapıyorlar bunu bilmek ile alakalı. Mevcut durum analizi yapmaya yapmayı ve sonrasında da işin geleceğini kadın istihdamı projesini hayata geçirmeyi öngördük. Amacımız kadın istihdamında mevcut durumunu görelim. Bu alandaki çalışmaları tespit edelim. Bunun için de yol haritasında en uygun örnekleri alalım. Hatta iyi uygulamaların yaygınlaştırılmasında neleri daha iyi yapabiliriz bunun üzerine de konuşalım istedim. Fırsat eşitliğini sağlamak için bizden bireysel adımlarda bulunabiliriz. Ama bunu destekleyecek organizasyonlara da ihtiyacımız var” diye konuştu.