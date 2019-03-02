'Kadın istihdamını 10 yılda 3.4 milyon artırdık'

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, AK Parti Zonguldak İl Kadın Kolları üyeleri ve kadın girişimcilerle bir araya geldi. Burada konuşan Selçuk, kadının, emeğin, fedakarlığın, üretkenliğin adı olduğunu, kadının girişimci ruhu, cesareti ve bilgeliğiyle topluma yön verdiğini söyledi.
Selçuk, 2023 yılında Türkiye'yi dünyanın en büyük 10 ekonomisinden biri haline getirme hedefine kadınların da büyük katkısının olacağını belirterek, "Kadın girişimcilerimizi güçlendirmek ve dünya ile bütünleştirmek amacıyla kamu, özel sektör ve sivil toplum kuruluşlarını desteklemeye devam ediyoruz. 17 yıllık iktidarlarımız döneminde ülkemizin gelişimde hiç kuşkusuz en büyük pay girişimci kadınlarımızın. Kadınlarımızın çalışma hayatında daha fazla yer almaları için hem yasal altyapıyı güçlendirdik hem de teşvik programlarımızı hayata geçirdik. Kadın istihdamını teşvik etmek için 'İş'te Anne Projesi' ile kadınlarımızı istihdam garantili mesleki eğitim kurslarına veya işbaşı eğitim programlarına yönlendiriyoruz." dedi.
Zonguldak'ta nitelikli ve tecrübeli iş gücü oluşturmak adına başlattıkları Aktif İşgücü Programlarının yüzde 62'sini kadınların oluşturduğunu açıklayan Selçuk, şunları kaydetti:
"Tüm Türkiye'de bu oran yüzde 57. Türkiye kadın istihdamı konusunda, Avrupa ülkeleri dahil birçok ülkeyi geride bırakmış durumda. Son 10 yılda, kadınlarımızın iş gücüne ilave katılım oranında Avrupa'da birinci sıradayız. Bu dönemde kadın istihdamını yaklaşık 3,4 milyon kişiyle yüzde 63 oranında artırmış durumdayız. Üniversitelerde öğretim görevlilerimizin yarısı, Milli Eğitim Bakanlığındaki öğretmenlerimizin ise yarıdan fazlası kadın. Hakimlerimizin, mimarlarımızın, avukatlarımızın ve kamu görevlilerimizin ise yarıya yakınını kadınlarımız oluşturuyor. Ülkemizde şu an yaklaşık 1 milyon kadın girişimcimiz var. 6,1 milyon girişimcimizin 926 bini kadınlarımız. Bu sayıyı artırmak amacıyla destek programlarını uygulamaya devam ediyoruz. 2009 yılından itibaren Bakanlığımızca düzenlenen girişimcilik eğitim programlarından yararlananların ise yarısı kadın girişimcilerimiz."
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