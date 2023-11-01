Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Sağlık
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Genel Sağlık
        Anne ve Çocuk
        Kalp Sağlığı
        Beslenme
        Kanser
        Cinsel Sağlık
        Estetik Cerrahi
        Tüm Haberler
        Haberler Sağlık Kadın konukevi sakinlerine meme kanseri taraması yapıldı

        Kadın konukevi sakinlerine meme kanseri taraması yapıldı

        Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca, Meme Kanseri Bilinçlendirme ve Farkındalık Ayı kapsamında, kadın konukevlerinden hizmet alan şiddet mağduru 149 kadına meme taraması yapıldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.11.2023 - 17:24 Güncelleme: 01.11.2023 - 17:25
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kadın konukevi sakinlerine meme kanseri taraması yapıldı
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Dünya Sağlık Örgütü tarafından 2004'ten bu yana meme kanserinde erken teşhisin önemini vurgulamak ve meme kanseri farkındalığı oluşturmak amacıyla belirlenen, 1-31 Ekim Ayı Meme Kanseri Bilinçlendirme ve Farkındalık Ayı kapsamında, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı da farkındalık çalışmalarını sürdürüyor.

        Kadınlarda en sık görülen kanser türlerinden biri olan meme kanserine dikkati çekmek ve farkındalık oluşturmak için web sitesinde konu hakkında bir pop-up'a yer veren Bakanlık, buna ek olarak kadın konukevlerinden hizmet alan şiddet mağduru 149 kadına Kanser Erken Teşhis, Tarama ve Eğitim Merkezinde (KETEM) meme taraması yaptırdı.

        Bakanlıkça ayrıca 520 kadına da uzmanlar tarafından bilinç ve farkındalık artırıcı eğitimler verildi.

        Öte yandan, farkındalık çalışmaları kapsamında Bakanlık ve 81 İl Müdürlüğü ile kuruluşlar, sosyal medya hesapları üzerinden 13 Ekim'de aynı anda "SENİ TANIYORUM" etiketiyle paylaşımlarda bulunulmuştu.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Şurada Paylaş!

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Ezgi felç kalmıştı! ABD'li sürücüye ödül gibi ceza!
        Ezgi felç kalmıştı! ABD'li sürücüye ödül gibi ceza!
        Uğurcan Çakır'dan Tadic'in videosuna cevap!
        Uğurcan Çakır'dan Tadic'in videosuna cevap!
        Tarih: 1 Kasım! Sıcaklık: 28... Deniz suyu: 26 derece! O kentimizde yaza devam!
        Tarih: 1 Kasım! Sıcaklık: 28... Deniz suyu: 26 derece! O kentimizde yaza devam!
        Emeklilere 5 bin TL için tarih belli oldu
        Emeklilere 5 bin TL için tarih belli oldu
        Domuzdan kalp nakli yapılan ikinci hasta da öldü
        Domuzdan kalp nakli yapılan ikinci hasta da öldü
        Dilan Polat ve eşi Engin Polat gözaltına alındı
        Dilan Polat ve eşi Engin Polat gözaltına alındı
        Fenerbahçe'nin yeni transferleri ne yaptı?
        Fenerbahçe'nin yeni transferleri ne yaptı?
        Sevgilisi sosyal medya fenomeni
        Sevgilisi sosyal medya fenomeni
        Annesinin ölümüne neden olan hastalığın çaresiyle literatüre girdi
        Annesinin ölümüne neden olan hastalığın çaresiyle literatüre girdi
        Doğu Ekspresi fiyatları belli oldu
        Doğu Ekspresi fiyatları belli oldu
        Netanyahu: Zor bir savaşın içindeyiz
        Netanyahu: Zor bir savaşın içindeyiz
        Bakan Şimşek’ten kur açıklaması
        Bakan Şimşek’ten kur açıklaması
        Angelino'ya yol göründü!
        Angelino'ya yol göründü!
        Bakan Tekin'den müfredat değişikliği açıklaması
        Bakan Tekin'den müfredat değişikliği açıklaması
        Süt fiyatlarında son durum
        Süt fiyatlarında son durum
        Kabusu bitmiyor!
        Kabusu bitmiyor!