Ay-yıldızlı ekip, 27 Haziran-7 Temmuz tarihlerinde Letonya ve Sırbistan'ın ortaklaşa düzenleyeceği turnuva hazırlıklarının İstanbul etabını tamamladı. Milliler, yarın saat 18.45'te Sırbistan'ın başkenti Belgrad'a hareket edecek.

A Milli Takım, şampiyona öncesinde son hazırlık maçlarını Sırbistan ile yapacak. Milli takım, 22 Haziran Cumartesi ve 23 Haziran Pazar günü Sırbistan ile karşı karşıya gelecek.

Türkiye, Avrupa Şampiyonası'nda İtalya, Slovenya ve Macaristan ile C Grubu'nda mücadele edecek. Ay-yıldızlılar, turnuvadaki ilk maçında 27 Haziran Perşembe günü Sırbistan'ın Niş şehrinde İtalya ile karşılaşacak.