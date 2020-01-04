Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
HaberlerVoleybol

Kadın milli voleybolcular, olimpiyat vizesi almak istiyor

A Milli Kadın Voleybol Takımı oyuncularından Tuğba Şenoğlu ile Ayça Aykaç, 2020 Tokyo Olimpiyatları'na katılmak istediklerini söyledi

Tuğba Şenoğlu

Tuğba ve Ayça, 7-12 Ocak tarihlerinde Hollanda’da düzenlenecek 2020 Tokyo Olimpiyatları Avrupa Kıta Elemeleri’ne dair açıklamalarda bulundu.

Tuğba Şenoğlu, milli takımdan forma giymekten dolayı çok mutlu ve gururlu olduğunu belirterek, "Olimpiyatlarda yer almak her sporcunun olduğu gibi benim de hayalim. Olimpiyatlarda olmayı çok istiyoruz. Gruptaki rakiplerimizden Almanya ve Belçika hemen hemen benzer oyun sistemlerine sahipler. Zorlu olacak ama grup aşamasını geçeceğimizi düşünüyorum. Turnuvanın favorilerinden birisiyiz." ifadelerini kullandı.

Bir diğer milli oyuncu Ayça ise "Olimpiyatlarda bulunmak her sporcunun hayalidir. Benim de hayallerimden bir tanesi. Zorlu rakiplerimiz var ancak elimizden gelenin en iyisi yaparak, olimpiyat vizesini almak istiyoruz. Hollanda’da Türk vatandaşlarımızın olduğunu biliyoruz. Heyecanımıza ortak olmalarını ve bizleri desteklemelerini istiyoruz." diye konuştu.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Hande Baladın: "Olimpiyatlara giderek herkesi gururlandırmak istiyoruz”
VOLEYBOL"Herkesi gururlandırmak istiyoruz”
Fenerbahçe Opet'te Jordan Thompson sağlık kontrolünden geçirildi
VOLEYBOLThompson sağlık kontrolünden geçirildi
A Milli Kadın Voleybol Takımı, Belçika'ya gitti
VOLEYBOLYolunuz açık olsun!
Ebrar Karakurt: "Olimpiyat hayali çok büyük"
VOLEYBOL"Olimpiyat hayali çok büyük"
Cansu Özbay: Olimpiyata gitme hayalim var
VOLEYBOL“Olimpiyata gitme hayalim var”
Mehmet Akif Üstündağ: Olimpiyat vizesini alıp ülkemize döneceğiz
VOLEYBOL"Olimpiyat vizesini alıp döneceğiz"
Milli voleybolcu Naz Aydemir Akyol: "Olimpiyat yolunda önümüz açık"
VOLEYBOL"Olimpiyat yolunda önümüz açık"
Filenin Sultanları, olimpiyat vizesi istiyor
VOLEYBOLSultanlar, olimpiyat vizesi istiyor
Boskovic, Sırbistan'da üst üste ikinci kez yılın kadın sporcusu
VOLEYBOLBoskovic'e büyük onur
Arhavi Voleybol: 0 - Halkbank: 3
VOLEYBOLHalkbank set vermedi

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X