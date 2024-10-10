Kadın Millilerin kadrosu açıklandı!

A Milli Kadın Futbol Takımı'nın 2025 UEFA Kadınlar Avrupa Futbol Şampiyonası'na katılabilmek için 25 ve 29 Ekim'de Ukrayna ile oynayacağı maçların geniş kadrosu açıklandı.

ADAY KADRO AÇIKLANDI

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından yapılan açıklamaya göre, A Milli Kadın Futbol Takımı'nın teknik direktörü Necla Güngör Kıragası'nın belirlediği 31 kişilik geniş kadroda şu oyuncular yer alıyor:

Kaleciler: Selda Akgöz (Ankara Büyükşehir Belediyesi Fomget), Fatma Şahin (Fatih Vatanspor), Gamze Nur Yaman (Galatasaray), Göknur Güleryüz (Fenerbahçe Petrol Ofisi)

Defans: Sejde Aylin Abrahammson (Club Brugge), Didem Karagenç, İlayda Civelek (Beşiktaş United Payment), Yaşam Göksu, Ümran Özev (Fenerbahçe Petrol Ofisi), Gülbin Hız (Ankara Büyükşehir Belediyesi Fomget), Fatma Sakar (Union Berlin), Dilara Deli (Sporting Club de Huelva), Eda Karataş (Galatasaray), Narin Yakut (Fatih Vatanspor), Meryem Küçükbirinci, (Hakkarigücü), Büşra Kuru (Beylerbeyi)

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Orta saha: Ebru Topçu, Arzu Karabulut (Galatasaray), Halle Houssein (West Ham United), Derya Arhan, Ece Türkoğlu, Zeynep Kerimoğlu (Fenerbahçe Petrol Ofisi), Meryem Cennet Çal, Elif Keskin (Beşiktaş JK United Payment), Dilan Bora (Trabzonspor), Miray Cin (Freiburg), Birgül Sadıkoğlu (Sporting Club de Huelva)

Forvet: Busem Şeker (Fenerbahçe Petrol Ofisi), Melike Öztürk (Ankara Büyükşehir Belediyesi Fomget), Kader Hançar (Fatih Vatanspor), Neslihan Demirdögen (Amed Sportif Faaliyetler)

Yapılan açıklama göre, 31 kişilik açıklanan geniş kadro, iki etaplık kamp sürecinden geçecek. İlk etapta Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nde yer alan oyuncular, 14 Ekim'den itibaren Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde toplanacak ve çalışmalara başlayacak.

Galatasaray'ın 17 Ekim 2024 tarihinde İstanbul Olimpiyat Stadı'nda Roma ile oynayacağı UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi A Grubu 2. maçından sonra Gamze Nur Yaman, Eda Karataş, Ebru Topçu ve Arzu Karabulut, A Milli Takım'a dahil olacak.