Kadın son bölüm

FOX TV ekranlarında yayınlanan Kadın 48. son bölümü bu akşam seyircisi ile buluştu. Hemen ardından Kadın 49. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? şeklindeki sorular diziseverler tarafından merak edildi. Kadın son bölümünde, Nezir, kardeşi Münir için ölüm talimatı veriyor. Öte yandan Bahar, Pırıl'a hayatının dersini vererek, çocuklarının kaçıranın kendisi oldu

KADIN 49. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Dizinin bu akşam yayınlanan son bölümünün ardından yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Yeni bölüm fragmanında Bahar, önce Münir'in daha sonra Pırıl'ın yakasına yapışıp, "Çocuklarımı kaçıran sendin değil mi?" diyerek çılgına dönüyor.

KADIN SON BÖLÜM NE OLDU?

Arif’in kim olduğunu ve neden Bahar’ın onu aradığını merak ederken, aynı zamanda çocukların da neden Arif’i bu kadar sevdiklerini anlamaya çalışır. Sarp’ın sorularından ve sorgulamalarından sıkılan Bahar ise ona çok büyük bir tepki verir. Pırıl ile ilgili hiçbir soru sormadığını ona hatırlatarak, Arif hakkında da soru istemediğini açıkça belirtir. Sarp’a kaçırma haberini verenin Şirin olduğunu düşünürken şok bir bilgiyle Suat’ın bütün tavrı değişecektir. Pırıl ise Bahar’ın daha önce onu gördüğünü ve her şeyden haberdar olduğunu öğrenince büyük bir paniğe kapılır. Ama hiç beklemediği bir tepki ile karşılaşacaktır. Bahar her geçen gün Yeliz’in ölüm haberine bir adım daha yaklaşırken, Doruk ve Nisan’ı ise büyük bir tehlike beklemektedir.