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        Haberler Gündem Güncel İstanbul Ataşehir'de kadın sürücü ile oto yıkamacı kavgaya tutuştu!

        Oto yıkamacıda bagaj kapağını sert kapattın kavgası!

        İstanbul Ataşehir'de bir oto yıkamacı dükkanında kavga çıktı. Olayda bagaj kapağını sert kapatan iş yeri sahibi ile bir kadın sürücü tartıştı. Çok sayıda kişinin de karıştığı kavgada ortalık savaş alanına döndü

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 18.08.2023 - 10:56
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        Kadın sürücü ile oto yıkamacı kavgaya tutuştu!
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        Ataşehir'de bir oto yıkama dükkanına aracını yıkanması için getiren kadın, araç yıkandıktan sonra bagaj kapağını sert kapatan oto yıkamacı ile kavgaya tutuştu. Yıkama parasını vermek istemeyen kadın ve oto yıkamacıya çağırdığı akrabaları ortalığı birbirine kattı.

        DHA'nın haberine göre olay, Ataşehir Barbaros Mahallesi Mimar Sinan Caddesi'nde bulunan bir oto yıkama dükkanında meydana geldi. İddiaya göre, Derya Gökçebaş otomobilinin yıkanması için oto yıkama dükkanına getirdi.

        ORTALIK SAVAŞ ALANINA DÖNDÜ

        Aracı yıkayan oto yıkamacı, teslim etmek için Gökçebaş’ı aradı. Aracı almaya gelen Gökçebaş oto yıkamacının bagaj kabağını sert kapattığını iddia ederek oto yıkama parasını vermek istemedi. Dükkan sahibi Erdem Yıldız ile tartışan Gökçebaş akrabalarını aradı. Oto yıkamaya dükkanına gelen Aydın Gökçebaş ile oto yıkama dükkanı sahibi Erdem Yıldız kavga etmeye başladı. Silahını çeken Erdem yıldız havaya ateş ederek kalabalığı dağıtmaya çalıştı. Daha da öfkelen karabalık oto yıkama içinde bulunan ofis kısmına giren iş yeri sahibinin dışarı çıkması için saldırdı.

        Saldırı sırasında ofisin camları kırıldı. Ofis camlarını kıran Derya Gökçebaş’ın kolundan yaralandı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler, iş yeri sahibi Erdem Yıldız, Derya Gökçebaş ve Aydın Gökçebaş’ı ifadeleri alınmak üzere karakola götürdü. Öte yandan Kavga görüntüleri çevrede bulunan vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı.

        #haberler
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