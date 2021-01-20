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Kadın üreticiyi pandemide e-ticarete taşıdı

Anadolu Kültür Sanat Kalkınma ve Yardımlaşma Derneği tarafından kurulan Açık Pazar Hareketi, pandemi döneminde yasaklar ve pazar alışverişlerinin düşmesi dolayısıyla ürünlerini pazarlama imkanı gittikçe daralan kadın üreticileri “kadinureticiden.com” web sitesi üzerinden, komisyonsuz olarak tüketici ile buluşturduğunu bildirdi. Anadolu Kültür Sanat Kalkınma ve Yardımlaşma Derneği Başkanı Ömer Serdar Karaca, "Kadın üreticilerimizin üretici pazarları ve köy pazarlarında satışa sundukları ürünleri makbuz karşılığında değerinden satın alıyor, gereği şekilde ambalajlayarak üzerine hiçbir kar koymadan kadinureticiden.com sitesinde üreticinin ve pazarın isminin de olduğu etiketle satışa sunuyoruz" dedi

Kadın üreticiyi pandemide e-ticarete taşıdı
HABERTURK.COM

Anadolu Kültür Sanat Kalkınma ve Yardımlaşma Derneği’nin pandemi döneminde gerek yasaklar nedeniyle kapanan pazarlar ve gerekse pazar alışverişlerinin düşmesi dolayısıyla ürünlerini pazarlama imkanları gittikçe daralan kadın üreticilerin, yılın 365 günü ürünlerini satabilmeleri amacıyla başlattığı bir dayanışma hareketi 'Açık Pazar Hareketi', üretici kadıları ve tüketicileri kar amacı gütmeyen bir e-ticaret sitesi olan kadinureticiden.com üzerinden buluşturuyor.

Verilen bilgiye göre, yapılan alışverişlerden hiçbir şekilde komisyon ve kargo ücreti talep edilmiyor. Üye üreticilerden ise herhangi bir aidat ücreti alınmıyor.

Tüketicilerle küçük ölçekli kadın üreticileri aracısız olarak buluşturduklarına değinen Anadolu Kültür Sanat Kalkınma ve Yardımlaşma Derneği Başkanı Ömer Serdar Karaca, "Sağlıklı beslenmenin herkesin hakkı olduğunu ve sağlıklı besinlerin daha ulaşılabilir olması gerektiğini savunuyoruz. Gezegenimizdeki yaşam kaynaklarımıza ağır bedel ödeten bu kâr odaklı gıda üretimi yerine dünyayı besleyen emekçi kadınları güçlendirmek istiyoruz. Kadın üreticilerimizin üretici pazarları ve köy pazarlarında satışa sundukları ürünleri makbuz karşılığında değerinden satın alıyor, gereği şekilde ambalajlayarak üzerine hiçbir kar koymadan kadinureticiden.com sitesinde üreticinin ve pazarın isminin de olduğu etiketle satışa sunuyoruz" dedi.

Satışı yapılan ürünlere dair bilgi veren Anadolu Kültür Sanat Kalkınma ve Yardımlaşma Derneği Danışmanı ve Açık Pazar Hareketi’nin mimarlarından Kübra Sultan Yüzüncüyıl, ürün seçiminde çok ciddi bir ön araştırma süreci olduğunun altını çizdi.

Yüzüncüyıl, "Ürünleri seçerken titizlikle çalışan bir saha ekibimiz var. Her bölgede üretimi yerinde gören birkaç gönüllümüz mevcut. İlk etapta saha temsilcilerimizin bire bir ulaştığı üretici kadınlarla yola başladık. Açık Pazar Hareketi’ne katılmak isteyen üreticilerin ürünlerinden birer numune alıyoruz, ürünlerin içeriğiyle ilgili bilgileri tarafımıza ulaştırmalarını istiyoruz. Gelen numune ürünler demo şefimiz tarafından mutfakta test ediliyor. Onay aldığı takdirde ürünler sisteme dahil ediliyor" bilgisini paylaştı.

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