Kadın ve kocası evlerinde ölü bulundu!

İHA'da yer alan habere göre S.Ö. (44) ve S.Ö. (46) çiftinin oğulları, mezralarındaki evlerine gittiğinde anne ve babasını kanlar içerisinde buldu.

ÇİFTİN ÖLDÜĞÜ BELİRLENDİ

Durumun jandarma ve sağlık ekiplerine haber verilmesi üzerine olay yerine giden ekipler çiftin öldüğünü tespit etti.

ÖLDÜRÜP İNTİHAR ETTİĞİ İDDİASI

Çiftin kafalarında birer kurşun izi olduğu görüldü. Yapılar ilk incelemelere göre, S.Ö’nün eşini tabanca ile öldürdükten sonra aynı silahla intihar ettiği ihtimali üzerinde duruluyor.

Konuyla ilgili çok yönlü savcılık incelemesi başlatıldı.