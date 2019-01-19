'Kadın viagrasına' izin veren ilk Arap ülkesi Mısır

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"Başım dönmeye başladı ve kalbim çok hızlı çarpıyordu."
Bu sözler Mısır'da "kadın viagrası" olarak bilinen hapı ilk kez kullanan ve gerçek ismini saklayan Leyla'ya ait.
Kimyasal olarak flibanserin olarak bilinen ilacın kullanımına ABD'de ilk kez 3 yıl önce izin verildi. Şimdi Mısır'da yerel bir ilaç firması bu ilacı üretiyor ve satışa sunuyor.
BBC'den Sally Nabil'e konuşan 30'lu yaşlarında muhafazakar bir ev hanımı. Mısır'daki pek çok kadın gibi tabu olan olan cinsel sorunları konuşmaktan çekiniyor.
10 yıllık evliliğin sonunda "sadece meraktan" bu ilacı kullanmaya karar vermiş.
Sağlık sorunu yok. "Eczacı bana birkaç hafta süresince her gece almamı söyledi ve hiçbir yan etkisi olmadığını söyledi. Kocam ve ben ne olacağını görmek istedik. Bir kere denedim. Bir daha asla" diyor.
Mısır'da boşanma oranı hızla artıyor ve yerel medya bunun çiftler arasındaki cinsel sorunlara bağlı olduğunu yazıyor.
Ülkede ilacı üreten firma, Mısır'da her 10 kadından üçünün "cinsel isteğinin" düşük olduğunu söylese de, bu tür kesin bir istatistiğe ulaşmak pek mümkün değil.
Firmanın temsilcisi Ashraf Al Maraghy, "Bu tedaviye çok ihtiyaç var bu bir devrim" diyor.
Maraghy ilacın güvenli ve etkili olduğunu ve yan etkilerinin bir süre sonra geçeceğini söylese de eczacılar ve doktorlar buna katılmıyor.
BBC'ye konuşan bir eczacı ilacın kan basıncını fazlasıyla düşürebildiğini ve bunun kalp ve karaciğer sorunları olan kişiler için riskli olduğunu söyledi.
'Pembe hap, mavi hap'
Kahire'nin kuzeyinde eczacılık yapan Murad Sadık, müşterilerine yan etkileri anlattığını ve hala satın almada ısrar ettiklerini belirtiyor.
"Günde 10 kişi ilacı almaya geliyor. Bunların çoğu erkek çünkü kadınlar satın almaya utanıyor" diyor.
Sadık'ın eczanesinde flibanserin için "pembe hap" ifadesi kullanılıyor. Bu "mavi hap" olarak bilinen erkekler için viagranın Mısır'daki kullanımı.
Üretici firma ise "Kadın viagrası" ifadesinin yanlış olduğunu medyanın bu terimi bulduğunu söyledi.
Viagra hapı sertleşme sorunları olan erkekler için kanı penise pompalıyor, flibanserin ise beyindeki kimyasalları düzenleyerek antidepresan ve cinsel arzu artırıcı olarak işliyor.
Mısır'da seks terapisti olarak çalışan Heba Kotb ise hastalarına hapı vermeyi reddediyor.
Kotb,"Fiziksel ve psikolojik sorunları olan kadınlarda bu asla işe yarmaz. Kadınlar için seks duygusal bir süreç. Her şey kafada başlıyor. Bir kadının kocası ona kötü davranıyorsa o kadın asla sağlıklı bir cinsel ilişki yaşayamaz. Bunu ortadan kaldıran bir ilaç yok" dedi.
'Erkekler bunu anlamıyor'
Mısırlı kadınlar, cinsel hayatları hakkında konuşma konusunda rahat değiller.
Leyla, pek çok kadının cinsel ilişkilerinin kocasıyla yaşana gerilimler sonunda bittiğini söylüyor. "Eğer kocanız cinsel anlamda zayıfsa, ama sevgi dolu biriyse onu destekler ve tedavi olmasına yardım edersiniz. Eğer size kötü davranan bir kocanız varsa bir süre sonra o yatakta iyi olsa bile ilginiz bitiyor. Erkekler bunu anlayamıyor" diyor.
Eczane müdürü Sadık, flibanserinin satışının iyi gittiğini ve daha da artacağını düşündüğünü söylüyor.
Kotb ise bu hapın evliliklere yansıması konusunda endişeli:
"Eğer bir erkek eşinin hap alsa bile cinsel isteksizliğinin devam ettiğini fark ederse hapı değil kadını suçlayacaktır. Bunu onu terk etmek için bir bahane olarak bile kullanabilir."
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