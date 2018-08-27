2018 FIVB Dünya Voleybol Şampiyonası hazırlıkları kapsamında Antalya'da düzenlenen Gloria Cup organizasyonunda Azerbaycan, Rusya ve İtalya ile karşılaşan filenin sultanları, üç maçtan da galip ayrılarak, şampiyon oldu. A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın asıl hedefi, Japonya'da 29 Eylül-20 Ekim tarihlerinde düzenlenecek FIVB Dünya Şampiyonası'nda hakettiği başarıya ulaşmak.

Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, hazırlık çalışmaları kapsamında Antalya'daki organizasyonun güzel geçtiğini söyledi. Takımın yenilendiğini ve genç bir kadro oluşturduklarını dile getiren Üstündağ, maçlarda eksiklikleri gördüklerini kaydetti.

Takımın yaklaşık iki ay önce Çin'in ev sahipliğinde gerçekleştirilen FIVB Uluslar Ligi'nde dünyanın ve Avrupa'nın en önemli takımları arasında final oynama başarısı gösterdiğini ve dünya ikinciliğini elde ettiğini anımsatan Üstündağ, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Önümüzde Dünya Şampiyonası var. Çin, İtalya, Bulgaristan gibi zor takımların yer aldığı gruptayız. Takıma güveniyorum. Zor şeyleri başaran bir ülkeyiz. Final grubuna kalırsak Türkiye, tarihinde bir ilki gerçekleştirecek. Dünya Şampiyonası'nda hak ettiğimiz dereceyi elde edeceğimize inanıyorum. Emeğimizin, çalışmamızın karşılığını alacağız. Ülke olarak da böyle bir başarıya ihtiyacımız olduğunu düşünüyorum."

GUIDETTI: BİR İLKİ GERÇEKLEŞTİRMİŞ OLACAĞIZ

A Milli Kadın Voleybol Takımı Başantrenörü Giovanni Guidetti de tüm hazırlıkları yaklaşık bir ay sonra başlayacak Dünya Şampiyonası için yaptıklarını söyledi. En önemli hedeflerinin bu şampiyona olduğunu dile getiren Guidetti, şu değerlendirmede bulundu:

"Burada oynadığımız 3 takımla, muhtemelen Japonya'da da oynayacağız. Şu anda hiçbir takımın hazır olmadığını söyleyebilirim, her takım kendini test ediyor. Tüm maçlar zor geçecektir. Amerika, Çin, İtalya, Rusya, Kanada, Bulgaristan, Kore, Tayland, bunlar güçlü ve iddialı takımlar. Bizim de her zaman iyi oynamamız gerekiyor, iyi oynamadığımız takdirde kaybedebileceğimiz rakiplerle karşılaşacağız. Çok zorlu ve çok uzun bir yolculuk bizi bekliyor. Üçüncü turda yani finalde hala şampiyonada olursak, bir ilki gerçekleştirmiş olacağız."

Vatandaşların da takıma yoğun ilgi gösterdiğini belirten Guidetti, "Uluslar Ligi'nden sonra bu takım takdiri ve takip edilmeyi hak ediyor. Bu genç takım ve genç oyuncular ilgi çekici durumdalar, herkesin bize destek olmasını rica ediyorum." diye konuştu.

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