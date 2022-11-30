Kadın voleybolunda

Türkiye Voleybol Federasyonunun (TVF), "karşılıklı olarak yolların ayrılmasına karar verildi" sözleriyle ayrılığı açıkladığı Giovanni Guidetti, milli takımda 2017 yılında göreve başladı. A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın ülke sıralamasında 15'inci basamakta yer aldığı dönemde göreve başlayan Guidetti, 5 yıllık süreçte millilerle birçok başarı yaşadı.

Mehmet Akif Üstündağ'ın TVF başkanı seçilmesinden 1 yıl sonra A Milli Kadın Voleybol Takımı başantrenörlüğü için anlaştığı İtalyan teknik adam yönetiminde ülke sıralamasında 8 sıra yükselen Türkiye, 5 yıl içinde 7'inci basamaktaki yerini aldı.

Avrupa Şampiyonası'nda 16 yıl sonra final

Filenin Sultanları, İtalyan başantrenör döneminde tarihinde ikinci kez Avrupa Şampiyonası'nda final oynadı.

A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2019 yılında başkent Ankara'da düzenlenen Avrupa Şampiyonası finalinde Sırbistan ile karşı karşıya geldi. Organizasyonda 16 yıl sonra yeniden finale kalmayı başaran milli takım, karşılaşmayı 3-2 kaybederek gümüş madalya kazandı.

Milliler, 2003'te yine ev sahipliği yaptığı organizasyonun final maçında Polonya'ya 3-0 kaybederek ikinci olmuştu.

Olimpiyatlarda ilk kez çeyrek final

A Milli Kadın Voleybol Takımı, Guidetti yönetiminde olimpiyat 5'inciliği unvanını da aldı.

Avrupa ikinciliğini 2019'da elde eden ''Filenin Sultanları'', 1 yıl sonra düzenlenen Tokyo Olimpiyatları'nda sergilediği performansla da tarihinde ilk kez çeyrek final oynama başarısı gösterdi.

Tokyo'da son 8 takım arasına adını yazdıran Türkiye, çeyrek final mücadelesinde Güney Kore’ye 3-2 mağlup oldu.

Uluslararası Voleybol Federasyonu (FIVB) tarafından çeyrek final karşılaşmalarından sonra açıklanan sıralamada milli takım, tüm maçların ardından set averajıyla, son şampiyon Çin başta olmak üzere İtalya ve Rusya gibi önemli ülkeleri geride bırakarak Tokyo Olimpiyat Oyunları’nı beşinci sırada tamamladı.

Avrupa'da iki bronz, VNL'de ikincilik

''Filenin Sultanları'', Guidetti yönetiminde bu başarıların yanı sıra iki Avrupa 3'üncülüğü, Milletler Ligi’nde (VNL) 1 ikincilik, 1 üçüncülük ve Dünya Şampiyonası’nda 10’unculuk ve 7’incilik elde etti.

Guidetti yönetiminde Milletler Ligi’nde bu yıl yarı finalde İtalya’ya elenen ve üçüncülük maçında da Sırbistan’a kaybeden A Milli Kadın Voleybol Takımı, Polonya'nın Lodz kentindeki Dünya Voleybol Şampiyonası’nda da çeyrek finalde ABD'ye kaybederek turnuvaya etmişti.