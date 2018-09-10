UBER şoförü hakkında 3 ayrı suçtan dava açıldı

İddiaya göre geçtiğimiz aylarda Uber aracıyla seyahat eden Kadın yolcu Birgül E'nin sürücü tarafından darp edildiği olayla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında Uber Şöförü hakkında 'Yaralama' 'Tehdit' ve 'Hakaret' suçlarından dava açıldı.

Birgül E. kızı ile birlikte Atatürk Havalimanı'na gitmek için Sarıyer'den Uber aracına bindi. İHA'nın haberine göre, yolculuk esnasında ücretin uygulama üzerinden 220 lira olduğunu gören yolcu Birgül E . Aracı uygulamadan 100 lira olarak çağırdığını söyleyerek duruma itiraz etti. Bunun üzerine araç sürücüsü Mikal K. Ücreti kendisinin belirlemediği söyledi. Duruna sinirlenen kadın yolcu, şoföre hakaret içerikli sözler söyledi. Şoförün Basın Ekspress yolu üzerinde yolcuyu kolundan tutarak yola fırlattığı ve darp ettiği iddia edildi. Kadın yolcu o anları cep telefonu ile görüntülerken yoldan geçen bir taksi şoförü de yaşananları doğruladı. Birgül E'nin aldığı raporda basit tıbbi müdahale ile giderilemeyecek kemik kırığına sebep olacak şekilde yaralandığı belirlendi.

Uber sürücüsü hakkında yürütülen soruşturma kapsamında 3 ayrı suçtan dava açıldı. 'Yaralama' 'Tehdit' ve 'Hakaret' suçlarından yargılanacak olan Uber şoförü, önümüzdeki günlerde hakim karşısına çıkacak.





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