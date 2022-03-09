Ödül töreniyle sona erdi 0:00 / 0:00

HABERTURK.COM

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin katkılarıyla yönetmen Gülten Taranç'ın direktörlüğünde Kadın Yönetmenler Derneği’nin düzenlediği Uluslararası Kadın Yönetmenler Festivali, Tire Belediyesi Kültür Merkezi’nde yapılan törenle sona erdi.

Ulusal ve Uluslararası kategoride verilen ödüller sahiplerini buldu. Bu sene festival kapsamında SİYAD / Sinema Yazarları Derneği jürisi de en iyi belgesel ve en iyi kısa film dallarında ödül verdi.

5. Uluslararası Kadın Yönetmenler Festivali Ulusal Yarışma Ödülleri

Ulusal En İyi Kısa Film... Siz Biraz Uzak Kaldınız

Ulusal Kamera Göz En İyi Belgesel Film... Sıradan Birkaç Gün

Biket İlhan Ulusal En İyi Yönetmen Ödülü... Plastik Rüya

SİYAD Ulusal En İyi Belgesel Film... Acı ve Tatlı

SİYAD Ulusal En İyi Kısa Film... Mamaville

Sevin Okyay Sinema Yazarlığı ödülü... Melis Behlil

Uluslararası Ödüller

Altın Makara En İyi Uzun Metraj Film... First Snow ve Iron Defiency

En İyi Deneysel Film... Women a Documentary About The Status Of Women in The Society

En iyi Animasyon Film... Steve Steve

En İyi Belgesel... Sweeping Yerevan

Uluslararası En İyi Kısa Film... The Jackpot

Jüri Özel Animasyon Ödülü... The Classmate

Jüri Özel Deneysel Ödülü... I Don’t Want To Be A Human Anymore