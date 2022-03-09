Ödül töreniyle sona erdi

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin katkılarıyla yönetmen Gülten Taranç'ın direktörlüğünde Kadın Yönetmenler Derneği’nin düzenlediği Uluslararası Kadın Yönetmenler Festivali, Tire Belediyesi Kültür Merkezi’nde yapılan törenle sona erdi.
Ulusal ve Uluslararası kategoride verilen ödüller sahiplerini buldu. Bu sene festival kapsamında SİYAD / Sinema Yazarları Derneği jürisi de en iyi belgesel ve en iyi kısa film dallarında ödül verdi.
5. Uluslararası Kadın Yönetmenler Festivali Ulusal Yarışma Ödülleri
Ulusal En İyi Kısa Film... Siz Biraz Uzak Kaldınız
Ulusal Kamera Göz En İyi Belgesel Film... Sıradan Birkaç Gün
Biket İlhan Ulusal En İyi Yönetmen Ödülü... Plastik Rüya
SİYAD Ulusal En İyi Belgesel Film... Acı ve Tatlı
SİYAD Ulusal En İyi Kısa Film... Mamaville
Sevin Okyay Sinema Yazarlığı ödülü... Melis Behlil
Uluslararası Ödüller
Altın Makara En İyi Uzun Metraj Film... First Snow ve Iron Defiency
En İyi Deneysel Film... Women a Documentary About The Status Of Women in The Society
En iyi Animasyon Film... Steve Steve
En İyi Belgesel... Sweeping Yerevan
Uluslararası En İyi Kısa Film... The Jackpot
Jüri Özel Animasyon Ödülü... The Classmate
Jüri Özel Deneysel Ödülü... I Don’t Want To Be A Human Anymore
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