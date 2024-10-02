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        Haberler Gündem İstanbul Kadına bıçak çekti! Dayak yedi! - Güncel haberler | Son dakika haberleri

        Kadına bıçak çekti! Dayak yedi!

        Olay, İstanbul'da meydana geldi. Eline bıçağı alıp sağa sola bulaşan adam yanındaki kadınlara saldırınca mahallelinin sabrı taştı. 25 kişi bir olup ona meydan dayağı attı. Adamı kalabalığın elinden polis kurtardı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 02.10.2024 - 20:53 Güncelleme: 02.10.2024 - 20:53
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        Kadına bıçak çekti! Dayak yedi!
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        Olay, İstanbul'da meydana geldi.

        Eline bıçağı alıp sağa sola bulaşan adam yanındaki kadınlara saldırınca mahallelinin sabrı taştı.

        25 kişi bir olup ona meydan dayağı attı.

        Adamı kalabalığın elinden polis kurtardı.

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