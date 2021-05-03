Trafiğe bir bisikletli kurban daha!

Kadına şiddet iddiasında uzman çavuşa gözaltı 0:00 / 0:00

AA

Karlıova Kaymakamlığından yapılan açıklamada, bazı sosyal medya hesaplarında yer alan "Karlıova'da uzman çavuş terörü" şeklindeki haber ve paylaşımlar üzerine açıklama gereğinin duyulduğu belirtildi.

AA'da yer alan habere göre açıklamada, "Bahse konu olay üzerine Kaymakamlığımızca ivedi olarak araştırma yapılmış ve akabinde olay hakkında adli ve idari soruşturma süreci başlatılmıştır." ifadesine yer verildi.

Karlıova Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında, bir kadını darbettiği iddia edilen uzman çavuş F.K. hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.

Polis ekiplerince adresinde gözaltına alınan F.K'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.