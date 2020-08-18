Kadına Şiddetle Mücadele Değerlendirme Toplantısı yapıldı

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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, toplantıda, kadına yönelik şiddet istatistiklerinin ele alındığını ve Kadına Yönelik Şiddetle Mücadelede Kurumsal İşbirliği ve Eşgüdümün Arttırılmasına Dair Protokol kapsamında yılbaşından itibaren alınan karar ve sonuçların gözden geçirildiğini belirtti.

Toplantıya, Soylu'nun yanı sıra Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Mehmet Selim Bağlı, Adalet Bakan Yardımcısı Uğurhan Kuş ile üç bakanlığın ilgilileri katıldı.