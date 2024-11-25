Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü'nde bir kadın daha cinayete kurban gitti Gaziantep'te bir kadın daha katledildi. 37 yaşındaki kadın, çıkan tartışmada eşi tarafından tabancayla vurularak öldürüldü. Eşini öldüren koca, daha sonra bıçakla kendisine zarar verdi, babası ile kardeşine de ateş etti. Baba ve kardeş yara almadan kurtulurken, yaralı saldırgan gözaltına alındı

Anadolu Ajansı Giriş: 25.11.2024 - 10:28 Güncelleme: 25.11.2024 - 10:28 facebook

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