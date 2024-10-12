Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        Medya
        Teyit
        Ankara
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem Politika Kadına yönelik şiddetin önlenmesi için TBMM'de komisyon kuruldu | Son dakika haberleri

        Kadına yönelik şiddetin önlenmesi için TBMM'de komisyon kuruldu

        Resmi Gazete'de yayımlanan TBMM kararına göre; kadınlara yönelik şiddet ve ayrımcılığın önlenmesi için araştırma komisyonu kurulmasına karar verildi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 12.10.2024 - 06:49 Güncelleme: 12.10.2024 - 06:49
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kadına yönelik şiddetin önlenmesi için TBMM'de komisyon kuruldu
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Resmi Gazete'de yayımlanan TBMM kararına göre; kadınların her türlü şiddet ve ayrımcılığa maruz kalmalarının önlenerek bu alandaki mevcut düzenlemelerin gözden geçirilmesi ve alınması gereken ek tedbirlerin belirlenmesi amacıyla Anayasa'nın 98'inci, içtüzüğün 104 ve 105'inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına karar verildi.

        Karara göre, araştırmayı yapacak komisyonun 22 üyeden kurulmasına, komisyonun çalışma süresinin başkan, başkanvekili, sözcü ve katip seçimi tarihinden başlamak üzere 3 ay olmasına ve gerektiğinde Ankara dışında da çalışmasına, Genel Kurul'un 10 Ekim 2024 tarihli 6'ncı birleşiminde karar verildi.

        *Haberde AA'nın arşiv fotoğrafı kullanılmıştır.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Son dakika haberler
        #Resmi Gazete
        #TBMM
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Bizim Çocuklar, Karadağ'ı tek golle devirdi!
        Bizim Çocuklar, Karadağ'ı tek golle devirdi!
        Cip istinat duvarına çarptı: 2 ölü, 2 yaralı
        Cip istinat duvarına çarptı: 2 ölü, 2 yaralı
        "Montella çok büyük sürprizler yapmıyor"
        "Montella çok büyük sürprizler yapmıyor"
        Diyarbakır'daki zincirleme kazada can pazarı! 3 ölü, 3 yaralı
        Diyarbakır'daki zincirleme kazada can pazarı! 3 ölü, 3 yaralı
        Hizbullah: İsrail'le savaşın başındayız
        Hizbullah: İsrail'le savaşın başındayız
        Dayı-yeğen cinayetine gizlilik kararı! 6 kişi gözaltında
        Dayı-yeğen cinayetine gizlilik kararı! 6 kişi gözaltında
        Ahmet Selim Kul yazdı: Efor, tempo ve keyif
        Ahmet Selim Kul yazdı: Efor, tempo ve keyif
        İstanbul’a yağmur geliyor
        İstanbul’a yağmur geliyor
        Yasin Özcan, Yamal ve Endrick ile yarışıyor!
        Yasin Özcan, Yamal ve Endrick ile yarışıyor!
        Polis katili için iddianame hazırlandı
        Polis katili için iddianame hazırlandı
        Teklif TBMM'de! Kredi kartlarından savunma sanayii fonu ücreti alınacak
        Teklif TBMM'de! Kredi kartlarından savunma sanayii fonu ücreti alınacak
        Onlarca hayvanı katlettiler iddiası!
        Onlarca hayvanı katlettiler iddiası!
        Hacıosmanoğlu’ndan yabancı VAR hakemine veto!
        Hacıosmanoğlu’ndan yabancı VAR hakemine veto!
        'İnternetin koruyucu azizinin' hikayesi
        'İnternetin koruyucu azizinin' hikayesi
        ABD'den Türkiye'yle enerjide işbirliği mesajı
        ABD'den Türkiye'yle enerjide işbirliği mesajı
        "Bulut olmazsa yapay zeka gelişemez"
        "Bulut olmazsa yapay zeka gelişemez"
        Neandertallerin sonunu biz mi getirdik?
        Neandertallerin sonunu biz mi getirdik?
        Kuyu mezarlardan çıktı... "Dünyada ve Anadolu'da çok nadir"
        Kuyu mezarlardan çıktı... "Dünyada ve Anadolu'da çok nadir"
        Yeni sevgilisiyle ilk kez görüntülendi
        Yeni sevgilisiyle ilk kez görüntülendi
        O generalin rütbesi alındı! Apoletleri söküldü!
        O generalin rütbesi alındı! Apoletleri söküldü!