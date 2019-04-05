Sakarya’nın Serdivan ilçesinde araçta darp edilen kadını gören polislerle sürücü arasında kovalamaca yaşandı. Polis araçlarına çarparak kaçan sürücü, yaklaşık 5 kilometre süren kovalamaca sonucu aracı terk ederek kayıplara karıştı.



Ramazan Kaan Oktar'ın haberine göre, Serdivan İlçesinde D.G. isimli kadın, bir araç içerisinde erkek arkadaşı olduğu iddia edilen M.Ş.D. ile tartıştığı sırada darp edildi. O sırada olay yerinden geçen polis ekipleri darp edilen kadını görünce aracı takibe aldı. Polis ekiplerinin 'dur' ihtarına uymayan sürücü kaçmaya başlayınca kovalamaca yaşandı.

Peşindeki polislerin dur ihtarına uymayan M.Ş.D. isimli sürücü önce Sakarya Üniversitesi Kampüsü yoluna çıktı, ardından Serdivan Bağlar Caddesi üzerine dönüş yaptı. Bu sırada yolu kesen polis ekiplerini fark eden sürücü önce polis aracına çarptı ardından da kaldırıma çıkarak kaçmaya devam etti. Yaklaşık 20 dakika süren kovalamaca sonrasında polis ekipleri aracı yakalarken sürücü M.Ş.D. olay yerinden kaçtı. Darp edilen D.G., Toyota-SA Acil Yardım Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındıktan sonra ifadesi alınmak üzere Serdivan İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

Serdivan Arabacıalanı Mahallesi Gül Sokak’ta yakalanan araç üzerinde inceleme yapan polis ekipleri aracın sağ kapısında kan izlerine rastlarken olay sonrası kayıplara karışan sürücü M.Ş.D.’nin yakalanması için çalışma başlatıldı.