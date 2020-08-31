Kadının cep telefonunu çaldığı öne sürülen zanlı tutuklandı - ADANA

AA

Alınan bilgiye göre, Ergül Ünvar (59),merkez Seyhan ilçesi Mirzaçelebi Mahallesi Güney Kuşak Bulvarı'nda yürüdüğü sırada bir kişi arkasından yaklaştı.Zanlı, kadının elindeki cep telefonunu çalarak kaçtı.İhbar üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.Hırsızlıktan çok sayıda suç kaydı bulunduğu ve cezaevinden yaklaşık 4 ay önce tahliye edildiği öğrenilen Hüseyin A. (32),Hürriyet Mahallesi'ndeki evine düzenlenen operasyonla yakalandı.Şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.